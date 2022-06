La historia de una joven perfecta que no sabe amar y es furor en las redes sociales

La pluma de Victoria Resco sorprendió a los amantes de la literatura. Con un libro de casi 500 páginas, donde la narrativa poética predomina, la joven de 18 años comenzó a generar los cimientos para una vida donde la escritura será primordial.

'Reino de Papel' es un libro alejado de las bases del cliche clásico de los libros que se sueles apreciar en Wattpad. Este libro tiene como protagonista a Aspen, quien se muestra como una persona fría y perfecta. Su vida se ve eclipsada por la figura de Aaron, quien con su alegría cambia todo esos esquemas que tenía en su misma.

Aspen esta rota y no lo sabe, cada conexión con Aaron la deja ver cuan equivocada esta con los conceptos de amistad, amor y familia. Con muchas frases que hacen repensar al lector, Victoria revela que la edad no es sinónimo de capacidad. Llena de realidad a pesar de que la ficción y comedia es la base.

'Reino de Papel', tiene la capacidad de enganche de una novela juvenil pero a la vez carga un mensaje sobre la salud mental de suma importancia para quienes son el principal público objetivo. Cada capítulo lleva a un aspecto y un cambio de la vida de la protagonista, dejando a la luz la evolución necesaria en lo que concierne la historia.

Victoria marca un antes y después en su vida con una novela autoconclusiva con un buen mensaje, tratado con respeto y con el objetivo de llevar a la reflexión de los lectores, porque muestra una clara realidad: nadie es perfecto.