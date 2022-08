Elías, el sanjuanino que cantó a dúo con Cristian Castro para todo el país

A finales del pasado mes de julio debutó la nueva apuesta televisiva de Marcelo Tinelli en El Trece, se trata del programa llamado 'Canta Conmigo Ahora'. Del mismo participó hace algunos días Elías Jácamo, un cantante sanjuanino que pudo darse el lujo de hacer dúo con el laureado vocalista mexicano Cristian Castro. Mano a mano con Diario 13 el joven contó cómo fue la experiencia.

El pibe se había presentado al casting que hizo la producción del programa en San Juan hacía algunos meses y recientemente le comunicaron que había quedado para tener su oportunidad. A raíz de eso viajó a Buenos Aires y lo hospedaron en un hotel. Allí le comunicaron que ellos iban a ser los encargados de seleccionar el tema con el que se iba a presentar. El elegido era 'Azul', una opción para nada sencilla considerando que el mismo autor formaba parte del jurado.

No obstante, Elías no podía desperdiciar esa oportunidad y aceptó sin problemas. Luego de eso un auto pasó por el hotel para buscarlo tanto a él como a otros participantes para trasladarlos hasta el edificio de LaFlia Contenidos. Cuando llegó las vestuaristas le dieron la ropa que habían seleccionado para él y luego las maquilladoras lo retocaron. Hasta ese momento todo se desarrollaba normalmente hasta que la estrella mexicana entró al establecimiento.

'Me quedó la anécdota de cuando los participantes entramos a la productora justo llegó Cristian Castro con todos sus guardaespaldas. Me fui detrás porque me quería sacar una foto con él. En ese momento me agarró del brazo un seguridad y me dijo: 'Te dijeron que fotos no'', recordó.

Los encargados de cuidar a Castro le impidieron acercarse al artista norteamericano. No obstante, minutos después el cantante tuvo un gran gesto con el sanjuanino y lo invitó a pasar a su camerino para intercambiar unas palabras con él previo al espectáculo.

'Después Cristian llegó a su camarín y fue él mismo el que me hizo seña para que fuera donde estaba él. Me invitó a su camarín, me hizo pasar y ahí nos pudimos sacar una foto que después subí a las redes sociales', relató Elías. Luego de que todo esto ocurriera llegó el momento de la verdad, el instante en que debía dar su mejor performance para impresionar a todos.

Elías junto a Marcelo Tinelli

El chico comenzó a entonar la canción que le otorgaron y poco a poco parte del centenar de jurados comenzaron a levantarse de sus asientos. Cabe destacar que esto significan que están votando a favor de que el participante continúe en el certamen. Pasaron los minutos y Elías terminó de cantar por lo que Tinelli se acercó a él para poder interactuar.

En ese contexto el conductor lo invitó a cantar a dúo con Castro, quien accedió rápidamente con la sonrisa que lo caracteriza. Así fue como Elías vivió una de las experiencias más inolvidables de su carrera artística, entonando un clásico de Cristian junto a él. 'El me elogió y me dijo que tenía unos buenos pulmones para haber podido cantar 'Azul'', expresó.

Tristemente a pesar del gran momento, sólo 68 de los 100 jurados le dieron un voto positivo por lo que no pudo pasar a la siguiente ronda. Esto lo dejó con un sabor agridulce ya que el sanjuanino consideró que no lo favorecieron con el tema que le eligieron para la presentación. La foto con Elian Valenzuela, más conocido como 'L-Gante'

'La producción es la que me elegía las canciones. Ellos me dieron 'Azul' así que canté mirándolo directo a Cristian. Creo que me dieron el no por la canción que me eligieron. Yo me hubiera presentado con un tema de Ángela Leiva o de Rodrigo Tapari. Si yo pasaba al repechaje tenía para hacer 'Una Cerveza' de Ráfaga que creo que hubiera sido mejor', sentenció.

A pesar del resultado no caben dudas que el joven talento local atravesó una vivencia sumamente fructífera para su carrera. Algo que muy pocos artistas pueden lograr directamente en años de carrera.

El momento en el que Elías pudo cantar a dúo con Cristian Castro: