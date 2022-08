El cine de luto: murió Olivia Newton-John

Este lunes, el mundo del cine se enteró de la noticia menos esperada. La actriz Olivia Newton-John, famosa por su participación en la película “Grease”, murió a los 73 años.

Fue su esposo, John Easterling, quien comunicó la triste noticia al detallar que la artista murió en paz en su rancho en el sur de California, EEUU, el lunes por la mañana, rodeada de familiares y amigos, informó Infobae.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió Easterling en las redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, expresó el comunicado de su cónyuge a través de la cuenta de Instagram de la cantante y actriz. “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.

Olivia murió a causa del cáncer de mama, enfermedad con la que luchó durante más de 30 años, pero recién en 2021 la rubia contó la verdad a sus fanáticos y detalló que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal. La actriz fue diagnosticada en 1992 y contuvo el tumor hasta el 2017 cuando los médicos determinaron metástasis.

Como no podía ser de otra manera, John Travolta enterado de la noticia compartió un mensaje a su compañera de "Grace": “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”.

Entre 1973 y 1983, Olivia fue una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Grease” con John Travolta y “Xanadu” con Gene Kelly. El tema “You’re the One That I Want”, que bailó con Travolta vendió más de 15 millones de copias.