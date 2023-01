Karen Delorbe: 'Quería hablar de la importancia de no renunciar a los sueños'

Mientras dure la ficción es la última obra de Karen Delorbe con la editorial VR. Con una comedia llena de ideas y vueltas de los protagonistas, un fuerte mensaje y un anclaje en la actualidad social, la autora argentina es un éxito en las comunidades de lectores. La bonaerense en 547 páginas mostró lo más divertido del detrás de escena de una novela y charló en exclusiva con Diario 13.

La comedia romántica que es una de las novedades del verano relata la historia de Alexa, quien sueña con ser actriz, algo que anhela desde pequeña cuando veía las novelas de amor con su abuela. Ella tenía como referente a Caleb y su madre, quienes son las estrellas de cada programa. Pero todo cambia tras una audición donde sus sueños caen tras una desafortunada frase de Caleb. Ella pasa varios años con su pasión escondida en un rincón y viviendo de otros trabajos. Pero un día el actor más codiciado llega a su casa buscándola para ser su coprotagonista.

Las idas y vueltas, los colores que implantan los personajes secundarios y los temas sociales que deja en la mesa, llevan a que sea una lectura ágil y divertida. Colocándose como una de las mejores del primer segmento del verano.

Entrevista con la autora:

¿Te fue complicado combinar la comedia con el romance?

La verdad que no. El romance suele estar presente en todas mis historias, y no me resulta difícil crear situaciones de comedia porque siento que me nacen de adentro. Siempre me gustó escribir escenas graciosas y trato de ser lo más espontánea posible, en especial, durante los diálogos que es cuando más se le puede sacar el jugo a ciertas situaciones. Disfruto mezclar géneros, y combinar lo cómico con el romance me encanta.

Alexa muestra que los sueños están para cumplirse, ¿es uno de los mensajes que buscaste dar?

Sí, es uno entre tantos. Mi intención era hablar sobre la importancia de no renunciar a los sueños y ser fiel a uno mismo, aunque no podamos cumplir con las expectativas de los demás. Del poder que tienen las palabras y cómo nos afectan, dependiendo de quién las diga. También trato de mostrar la importancia de los vínculos (familia, amigos, pareja), y cómo estos influyen en las decisiones que tomamos. Quise hablar sobre el perdón, sobre el deseo de superación, sobre el poder del amor para sanarnos.

Mi intención era hablar sobre la importancia de no renunciar a los sueños y ser fiel a uno mismo

Hay un mensaje sobre la violencia de género, ¿en qué te inspiraste para tratarlo?

No me inspiré en ninguna situación concreta, sino en algo que existe en el día a día de muchas mujeres. Digamos que el tema (en el que no quise profundizar demasiado porque en vez de comedia terminaría contando un drama) es una pieza más del rompecabezas. Me pareció que este tipo de situación nada imaginaria encajaba con la historia que quería contar. Una historia de amor de dos personas para las que no todo es color de rosa, aunque en apariencia así parezca.

¿Te marcaron las novelas televisivas a la hora de plasmar la historia?

Te confieso que no me gusta mirar telenovelas, pero hubo una época en la que las disfrutaba (tendría unos diez años). Diría que quise recurrir a la nostalgia. Mirar hacia atrás y traer el recuerdo de aquellas épocas en las que me sentaba a mirar telenovelas con mi abuela que, por cierto, fue mi inspiración para Marlene. No creo que hayan sido las novelas televisivas, sino las experiencias vividas durante mi infancia las que me marcaron. Experiencias que recuerdo con gran cariño.

Marcas los secretos, la envidia y demás temas del detrás de escena, ¿investigaste mucho para poder llegar a ese ambiente?

Lo justo y necesario como para poder contar una historia creíble, porque no estaba para nada familiarizada con lo que es un estudio de televisión, la filmación de una telenovela y las situaciones que se pueden llegar a generar entre colegas dentro de ese ambiente de trabajo. Miré y leí muchas entrevistas realizadas a gente de ese medio y también investigué el detrás de escena, lo que me permitió tomarme ciertas libertades para inventar situaciones. Lo bueno de hacer comedia es que te permite exagerarlas.



¿Ya estás trabajando en algún nuevo ejemplar?

Ya terminé y envié a la editorial mi próxima comedia romántica, y ahora estoy trabajando en los últimos capítulos de un thriller. No falta mucho para que empiece a escribir una nueva comedia. Cuento con varias ideas, pero necesito desarrollarlas un poco más antes de elegir cuál se convertirá en mi próximo libro.