Shakira y Karol G: “Más buena, más dura, más level”

Este viernes 24 de febrero y tal como lo prometieron en sus redes sociales, Shakira y Karol G lanzaron el video oficial de su canción en colaboración "TQG".

El tema, que se espera que se convierta en todo un fenómeno de masas, las mujeres bailaron con osados movimientos y enloquecieron a sus fanáticos.

”Tu te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”, expresa un verso del nuevo trabajo de las mediáticas. “Volver contigo never. Tu eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”, se escucha en otra parte de la letra.

"TQG" es un reguetón suave y con un marcado baile lento, pero con un mensaje muy contundente de las colombianas que no dudaron en afirmar: “Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”.