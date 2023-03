Murió María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges

Este fin de semana, María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y alabecea de la obra del gran escritor argentino, murió a los 86 años.

La información se conoció por sus familiares y allegados y la causa del deceso fue un cáncer de mama que también habían dificultado su movilidad en los últimos meses. informó Infobae.

Hasta siempre Maria Kodama. pic.twitter.com/9teFFB5fs9 — Felipe Pigna (@FelipePigna) March 26, 2023

Fernando Soto, el abogado de la también escritora, fue quien confirmó la noticia a través de Twitter: “Ahora entrarás al ‘gran mar’ con tu querido Borges. Que en Paz Descanses María”.

Kodama conoció a Jorge Luis Borges en su profesión de licenciada en Literatura cuando participó en un curso en el que conoció al escritor 38 años mayor que ella.

“Cuando su mano se alzaba y marcaba las sílabas en el aire, yo desde mi silencio sabia que comenzaría a dictarme un poema" Maria Kodama.

QEPD

Murió la mujer que fue para nuestro Borges, el amor y la luz para sus ojos.

Sabia y libre, deja esa estela. pic.twitter.com/tZa3eIvPgC — Cristina Perez (@Cris_noticias) March 26, 2023

Desde ese momento, la pareja comenzó una relación cercana que, con el tiempo, hizo que se convirtieron en personas de confianza.

Juntos firmaron dos libros: Breve antología anglosajona, una recopilación de la pasión compartida por la literatura inglesa, y Atlas, en el que se reunían los viajes realizados alrededor del mundo, en el que se reunían las impresiones del escritor que ya padecía una severa ceguera, junto a notas y fotografías de Kodama, informó el portal Infobae.

Murió Maria Kodama, momento de releer la dedicatoria de Borges en La Cifra. Todo lo demás es ruido. pic.twitter.com/krfFfZzXVQ — Elio Rodríguez Marquina (@ermarquina) March 26, 2023

“Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida”, había dicho Kodama por su relación con Borges en una entrevista a Télam.

Ha fallecido en Buenos Aires, a la edad de 86 años, María Kodama, escritora, traductora, viuda de Jorge Luis Borges y albacea de su legado y obra. Nuestro más profundo pésame. pic.twitter.com/UXHCVGa6p9 — literland (@literlandweb1) March 26, 2023

Kodama nació en Buenos Aires en 1937, hija de María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española, y del químico japonés Yosaburo Kodama.