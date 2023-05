Pablo Barroso: 'Trabajo mucho para que mi pluma se distinga'

Pablo Barroso es un argentino que pone en papel su arte. En su última novela da cátedra de su profesionalidad a la hora de plasmar lo referido a la lírica, fantasía e incluso terror. El autor de Del Fondo Editorial charló con Diario 13 sobre su nuevo libro.

El Poeta Maldito es una historia de amor, miedos y cambios. En la misma vemos como al nacer, el designio de Lucio fue ser poeta y cayó sobre él la maldición de no poder enamorarse, tener hijos y vivir para siempre. Su vida está atada a la Lalundia, una loba tatuada con poesía, quien será su guardiana, la que lo acompañará y lo preservará de los peligros del mundo. Si bien su destino fue uno, la vida los llevó, por otro lado. Incluso a dar la vida por el amor, aunque no del mismo modo.

Entrevista a Pablo Barroso

¿Cómo nació El poeta maldito?

El Poeta Maldito nace desde la perspectiva de ver a mi hijo mayor romper mandatos, recordar los mandatos que yo mismo tenía. Y desde ahí narrar de manera poética la épica de un individuo que toma decisiones para bien o para mal, pero siempre siendo responsable de sus actos, incluso ante el miedo.



Mezclas géneros dentro de tu último libro, ¿Por qué se te ocurrió hacerlo?

Se me ocurrió mezclar, y gracias por notarlo. Porque como en la vida, el personaje debía pasar por variadas situaciones. Creí que era lo mejor para la historia y realmente junto con la editorial estamos muy felices con el resultado.



¿Con qué personaje sentís que tiene mucho de vos?

Siento sin dudas que Lucio tiene mucho de mí. Yo por mis hijos haría cualquier cosa, tal como lo hace Lucio "El poeta maldito" y tal como Lucio, por mucho tiempo tuve miedo a enamorarme y hoy ahora enamorado; haría lo que fuera por cuidar ese vínculo que se transforma en circulo de amor.



¿Consideras que los tintes de terror de tu novela son un enganche?

Creo que si, que los tintes de terror que pueden palparse en la novela, son un excelente gancho. La novela no penetrante en el terror pero si hace pie en ese primer momento donde sentimos terror; que es la curiosidad. Una vez pasada la curiosidad, hay poesía, amor, y relaciones únicas donde la pasión es la clave.



Tenes toques propios de lo fantástico, ¿Es algo que trabajas mucho?

Trabajo mucho para que mi pluma se distinga. Si. Tengo una frase que está en el libro "Deja una huella, no una cicatriz" y desde ahí construyo. Estoy 100% seguro que quien leyó mis primeros libros, me encontrara en este último, más siempre dando un paso más.



Hay reflexiones muy profundas, ¿Qué te inspiró?

Siempre preocupo dejar reflexiones en mis libros. Se vuelven profundas cuando luego de dar vuelta a una idea; la llevo a mi vida, mi experiencia personal y entonces en ese momento, olvido mis más profundas miserias y sin miedo busco la empatía de quienes me rodean, y empatizo con quien no conozco. Ahí están todos los espejos humanos. Me inspirará eso mismo. Buscar lo maravilloso de uno mismo (y del mundo).