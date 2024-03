Sábado de terapia con Ale Schujman en la Sala Z

Tal como lo anunciara durante la semana en Banda Ancha, el reconocido psicólogo Alejandro Schujman llegará este sábado a San Juan para hablar de relaciones, desamores y amor propio.

Con su espectáculo "Primero yo, después te quiero" (no es egoísmo, es amor propio), bajo la dirección de Pablo Fábregas, el profesional irá contando las etapas de una relación y advertir el momento exacto para poner límites y pensar en cada uno.

Dentro de una gira que comenzó en Buenos Aires, siguió en Mendoza, ahora viene a San Juan y concluirá en Montevideo, Schujman promete dejar pensando a su público.

Espectacular noche en Mendoza de la mano de Ale Schujman en "Primero yo, después te quiero". Este sábado en San Juan, Sala Z, 21 horas. pic.twitter.com/D8IqrgN5RA — La Loca del Bosque (@alanizandrea) March 23, 2024

Créditos video: Marcelo Gelardi

"Yo hace mucho tiempo que voy por escenarios de distintos lugares del país y del mundo y lo que viene sucediendo, es que la gente sufre por amor por otro, cuando hay algo del amor propio no está como tiene que estar. Nos han enseñado que mucho amor propio es demasiado que hay que pensar en el otro, que la empatía, etc., lo que es cierto, pero que si no tenemos el vínculo con nosotros mismos no podemos elegir una pareja", explicó Alejandro en su contacto con Romina González y Daniel Tejada al aire de Canal Trece.

La cita es esta sábado 23 de marzo, en la Sala Z, desde las 21. Las entradas anticipadas pueden conseguirse ingresando al siguiente link.