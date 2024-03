Araceli Bellota presentó 'Perón, una biografía del siglo XXI'

Este martes, Banda Ancha tuvo su momento literario y Daniel Tejada recibió en el estudio de Canal 13 San Juan a la escritora Araceli Bellota quien presentó su libro "Perón, una biografía del siglo XXI".

En un comienzo, el conductor anunció la presentación de una mirada actual y en retrospectiva a cargo de Bellota quien está en la provincia para el lanzamiento de su nuevo libro de la editorial Planeta.

"La mayoría de las biografías de Perón están hechos por anti peronistas, de los que no se sospecha de tendencia. La objetividad no existe, todos tenemos un punto de vista desde donde arrancamos, yo prefiero decirlo con honestidad para que los lectores sepan desde dónde va a leer, pero también con una enorme rigurosidad histórica, como lo he hecho en todos mis libros", aseguró la invitada.

Luego Araceli agregó: "En este libro fui muy precisa con las citas, el libro tiene 500 y pico de citas para que se pueda corroborar que lo que estoy diciendo no es invento, sino que es fruto de investigaciones propias o ajenas porque además, por suerte en el último tiempo ha habido cantidad de estudios, tesis, de las distintas universidades nacionales de todo el país, que eso me impresionó. Ahí están las citas para profundizar y corroborar lo que está escrito".

La particularidad del libro es que comienza con un "Perón en despedida", comentó Tejada a lo que la autora agregó: "Perón estaba viejo, Perón sabía que cuando volvió iba a morir, los médicos le dijeron que si aceptaba la presidencia aceleraría su muerte... él lo sabía y no se sentía bien. Lo tomé desde el final, porque quise hacer eje en libro del testamento político que Perón dejó, que fue el modelo argentino para el proyecto nacional, un documento con contenidos, sino también que ahí él ofrece las herramientas de cómo hacerlo. Perón habló de universalismo, que es la globalización."

"Perón decía que había que formar un consejo para el modelo integrado por los actores de la sociedad, que expresaran la representación de su sector (empresarios, trabajadores, etc.), no que fueron la voz de un partido político, del gobierno y así se irían logrando los valores que los argentinos queríamos como un modelo para este país, a través de una reforma constitucional que no le dio tiempo, porque murió. Los que lo siguieron cajonearon eso y no se consiguió".

Acerca de la foto que ilustra la tapa que muestra a Perón arreglando su corbata, Bellota comentó: "Esa foto está tomada en el tren que en, 1946, él hizo campaña. Ese tren, ahora recuperado está en la quinta de San Vicente, en Buenos Aires, que es un museo donde descansan los restos de Perón. Él se está haciendo el nudo de la corbata y me encantó esa foto porque es como si lo estuviéramos espiando", concluyó la escritora.