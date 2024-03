Yoly Lan sube a escena celebrando al Teatro

Desde el 23 de marzo, el teatro sanjuanino celebra el Día Mundial del Teatro con varias obras locales en diferentes géneros y temáticas.

El Teatro Sarmiento es el centro cultural que, día a día, exhibe estas obras y, el miércoles 27, Mercedes Rivero y Valentina Viviana presentarán Yoly Lan "Vos sos un amor".

En contacto con Diario 13 San Juan, las actrices se refirieron a la obra, el argumento y el mensaje que intentan dejar en los espectadores.

Para comenzar, Mercedes Rivero comentó: "La obra, desde el minuto uno, comienza re energética y si bien tiene un soporte multimedia, las actrices estamos casi todo el tiempo en escena y la propuesta tiene una complicidad de humor, nadie puede no darse cuenta que 'Sos un amor' es una comedia y también es sorpresiva, tiene un argumento igual en, donde en cierta manera no se puede anticipar lo que va a pasar porque lo que tratamos de hacer siempre es sorprendernos a nosotras mismas, cómo se va dando todo. Es como ir haciendo, jugando e ir reinventando en escena, lo que nos hace estar siempre estar muy alerta, siempre sujetas al texto, pero también con una frescura que no queremos perder".

Valentina, por su parte, comentó: "Pienso que es una obra que la hemos ido modelando más allá de los años, a lo largo de un proceso de reconocimiento o autopercepción artística sanjuanina, donde creo que cada vez nos vamos animando más a trabajar desde lo local, lejos del prejuicio y lejos de la estigmatización de ser mujeres sanjuaninas en un lugar donde queremos hablar de nosotras, de nuestros lugares, plazas, de nuestros programas sin tener tapujos y de reírnos de nosotras mismas, cómo es que te abandonen en San Juan, que no es igual a que eso suceda en otro lado, con su tinte local".

Luego sumó: "El proceso creativo fue de 24 horas de estar atentas a algo que veíamos, a lo que nos gustaba o llamaba la atención y poder compartirlo y aumentarlos sin prejuicios, sin romantizar o infantilizar las cuestiones locales. El público se va a encontrar con una obra que habla de nosotros, nosotras, desde un lugar sumamente honesto, como concepto muy importante para Yoly Lan".

"La gente conoce a los personajes Yoly Lan y nosotras lo que hicimos, fue construir lo que está por debajo de la punta del iceberg y eso es lo que la gente va a ver ahora", comentó Rivero

Con respecto al mensaje que quiere dejar la obra en los espectadores, Mercedes aseguró: "La capacidad de jugar, hay un estadio en nuestra conciencia e inconciencia de niñez, de juego, de frescura, de espontaneidad, de esperanza, de ilusión... básicamente del juego femenino de dos niñas adolescentes mujeres que deciden jugar. Lo que siempre deseo es que la gente quiera ser Joly Lan, deseen estar arriba del escenario".

Valentina para cerrar contestó: "La obra quiere hablar de dos mujeres que han sido madres, que trabajan, que tienen convicciones, que pueden hacer humor sin la mirada de un macho que esté marcando las cosas. Reírnos de nosotras mismas y abrazarnos por lo que nos tocó".

El Dato

"Vos sos un amor", de Joly Lan

(Comedia, apta para todo público)

Miércoles 27 de marzo

21.30 horas

Teatro Sarmiento

Entradas anticipadas (reservas) al 264 476 5879 o en la boletería del Teatro a $2000. Un porcentaje de la recaudación será destinado al Merendero "Vientos de Libertad".