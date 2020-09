Mercedes Rivero: ´En la maternidad encuentro la inspiración y el alimento de mi profesión´

En San Juan el nombre de Mercedes Rivero Prolongo es conocido en varios ámbitos profesionales y culturales, y la energía con la pasión que ella le pone a sus proyectos es la cualidad que la hace única e inolvidable.

Mercedes se define como rebelde, irreverente, creativa y simpática y si tuviera que presentarse ante una audiencia que no la conoce diría: “Que me gusta vivir en plenitud, que hago y después reflexiono, que soy artista y soy una creadora compulsiva de nuevos desafíos, que soy optimista y que escucho mucho a mí voz interior más que la opinión ajena. Que abrazo la diversidad y me identifico en lo diverso”.

Mechi, como todos la conocen, es madre de dos varones adolescentes Augusto León de 17 años y Juan Martín de 15 y acerca de este importante rol y frente a los desafíos que trae la maternidad y los jóvenes la entrevistada comentó: “Soy madre y en la maternidad y en el universo de lo materno es donde encontré y encuentro la inspiración y el alimento para desarrollar mis profesiones… El dar incondicionalmente, aceptar al otro como elige ser o se construye… Ser flexible y escuchar lo que necesita el otro de mí, y también escuchar cuando me corrigen sin piedad y tratar de cambiar”, dijo.

En un mundo en donde las mujeres reclaman su lugar y hacen valer sus derechos, Mercedes habló sobre el reconocimiento profesional femenino en ámbitos laborales y dijo: “Hay machismo, sexismo, hay prejuicio y hay desconfirmaciones, pero hay que ser implacable en marcar los micromachismos y conocer nuestros derechos y sobre todo la legislación actual, para que deje de suceder pero en mi ámbito laboral las mujeres somos reconocidas y valoradas y eso hace bien”.

Rivero se desempeña como facilitadora creativa para la Secretaría de Cultura de la provincia a través de su trabajo como encargada de la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe. Allí su trabajo consiste, tal como ella lo define, en desarrollar los proyectos que promuevan y contengan a las infancias desde el universo del libro y a través de la mayor cantidad de herramientas emocionales, creativas y artísticas posibles, para ser protagonistas en el desarrollo de infancias más amigables.

Sobre la modalidad del trabajo en época de pandemia por el coronavirus, Rivero explicó: “Hay un grupo de talleristas que llevan a cabo propuestas para niños, niñas, adolescentes, docentes, madres y padres, hoy desde la virtualidad y con excelentes resultados a través de las redes sociales de la biblioteca”.

En su rol como actriz, Mercedes integra el Dúo de Humor Yoli Lan, junto a Valentina Viviana pero con la llegada del coronavirus y el cese de la actividad cultural debieron hacer una pausa obligada, lo que no quiere decir que se quedaron de brazos cruzados, sino que comenzaron a trabajar en el guion de una nueva obra.

Divertida, fresca y espontánea, Mercedes Rivero también es activa en sus redes sociales enseñando técnicas de maquillaje, tips teatrales y divertidos vivos con sus amigas de toda la vida.