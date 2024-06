Franco Martínez Rago y un Martín Fierro por su talento y carisma

Este último fin de semana, Mendoza fue sede de la entrega de los premios Martín Fierro Federal 2024 que contó, con la participación y premiación de varios artistas nacionales y locales, entre los que se encuentra el joven Franco Martínez Rago de tan solo 13 años.

De visita por Canal 13 San Juan, el premiado habló con Romina González y dio detalles de un galardón que lo llenó de emoción por su actuación en la serie "DT, la Misión": "Yo de chico ya era todo un personaje y a los 4 años hice de Sarmiento de niño en la TV Pública, luego publicidades, la Fiesta Nacional del Sol en 2020 y, lo más reciente la serie 'DT, la Misión', de la que ya hicimos la presentación para Amazon Prime que me pone muy orgulloso", comenzó diciendo sobre la primera historia realizada en el interior que se postula para la plataforma internacional.

Luego, sobre la serie premiada el joven sumó: "Mi madrina me dijo que había casting para una serie que trataba de fútbol, futsal y fútbol baby y acepté. Mandé fotos y una jugada de fútbol. Quedé seleccionado con otros niños y luego en la siguiente fase, en Mendoza, jugué, me hicieron preguntas y hasta me preguntaron si tenía problema en faltar a la escuela, teniendo en cuenta que soy sanjuanino, no tuve problemas. Eso fue en abril del 2022 y la grabación comenzó en agosto de ese año".

"Un día le mandaron un correo a mi mamá y eso me causó una alegría inmensa, acepté con mucha alegría y emoción. La serie fue filmada en Mendoza, donde estuve yo, también en Buenos Aires y Bolivia. Iba y volvía. Viajaba junto a mi mamá. Dos semanas antes me dieron unos libros y me puse a estudiar, cuatro libros de los 8 capítulos... fue largo pero se pudo", recordó Franco.

Sobre el elenco que lo acompaño, el actor comentó: "Este grupo era muy unido y humilde. Entre ellos estaban Fabián Vena, Sergio Goycochea, Fran Suárez, entre otros. Compartir con ellos fue algo impresionante y me lo llevo en el corazón".

Con miras al futuro y a su carrera Martínez Rago aseguró: "Espero seguir con esto, con el fútbol, el futsal, con la actuación y que se abran más puertas. Me veo viviendo de esto, también me gustaría meterme en el modelaje para ayudar a escuelitas de fútbol, a gente que lo necesita", cerró el joven ganador.