El fin de semana llegó con una inesperada información de la mano del reconocido periodista Martín Caparrós. El escritor, desde España confirmó que padece de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

Padeciendo ya los síntomas de la enfermedad, Caparrós relató su padecimiento en un diario español sobre todo por lo visible que se está volviendo la patología.

Tal como sucedió con Roberto Fontanarrosa, Martín Carrizo -ex baterista de la banda del Indio Solari- y Esteban Bullrich, esta enfermedad no tiene cura y solo existen tratamientos para mejorar la calidad de vida de los enfermos durante su padecimiento.

Confirmación

Martín Caparrós dio una entrevista a “La Vanguardia” y reveló que le diagnosticaron la enfermedad desde hace dos años y medio, dato que solo conocía su pareja, la periodista española Marte Nebot quien, luego de la noticia, le dedicó una emotiva columna en los medios.

“Este fin de semana estamos saliendo del armario. Mi hombre y yo decidimos dejar de ir de incógnito cuando dejáramos de poder hacerlo. Él lo hace publicando sus memorias; yo no puedo escribir esta columna sobre otra cosa porque –por más que lo he intentado– no me sale nada más del cerebro”, comenzó detallando el texto de la mujer.

El escritor de 67 años también aseguró que la enfermedad que padece es el tema de su próximo libro titulado “Antes que nada”, que será publicado a finales de octubre.

Duro relato

Caparrós, durante la entrevista con el medio español dijo: “Solo se lo dije a Marta cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no”, aseguró.

Luego sumó: “Vi que era interesante ese doble recorrido, por mi vida y por mi enfermedad, pero lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que se lo di a leer a Marta y ella estuvo de acuerdo; y que empecé a tener síntomas en los brazos, de manera que iba a salir del armario quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido que sólo me afectaba las piernas”, cerró diciendo el afamado escritor.

Para cerrar la entrevista Caparrós calificó a ELA: “Es como decir ‘cáncer’. Muchas enfermedades que llamamos con esos nombres no sabemos en realidad en que se diferencian unas de las otras. Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento, te mueres”.