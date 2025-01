Murió David Lynch, un cineasta muy particular

El reconocido director de cine David Lynch falleció este jueves a los 78 años a causa de un enfisema pulmonar. Conocido por películas icónicas como Terciopelo azul, Mulholland Drive y la serie de culto Twin Peaks, su partida deja un vacío en la historia del cine. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch", expresaron en una publicación en Facebook, acompañada de una imagen del cineasta tocando la guitarra. "Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘mantené tu ojo en la dona y no en el agujero’. Es un día hermoso con sol radiante y cielo despejado", concluye el emotivo comunicado.

En sus últimos años, Lynch había hablado abiertamente sobre su enfermedad, derivada de una fuerte adicción al tabaco. En una entrevista reciente con People, relató las dificultades que enfrentaba: "Apenas puedo caminar por una habitación. Es como si estuvieras caminando con una bolsa de plástico en tu cabeza". A pesar de ello, afirmó no lamentar su elección de vida: "No me arrepiento. Fue importante para mí. En la mente de todo fumador está el pensamiento de que es sano, por lo que literalmente estás jugando con fuego. Puede morderte. Tomé el riesgo y me mordió".

Debido a su estado de salud, el cineasta ya no podía dirigir largometrajes, siendo Inland Empire (2006) su última obra en este formato. En años posteriores, se dedicó a la dirección de cortometrajes, videoclips, a la continuación de Twin Peaks y a la realización de reportes sobre el clima, una de sus actividades más inusuales pero características.

David Lynch deja un legado imborrable en el cine contemporáneo. Su estilo inconfundible, marcado por el surrealismo, la lógica onírica, la obsesión con El mago de Oz y la exploración de mundos mentales, influyó profundamente en generaciones de cineastas y en la evolución del séptimo arte. Su muerte marca el fin de una era, pero su obra seguirá siendo fuente de inspiración para el cine y la televisión del futuro.