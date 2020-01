Bombazo: antes de viajar a San Juan Boca presenta su primer refuerzo

Guillermo Pol Fernandez llegará este martes desde México para firmar el contrato de prestamo con Boca y así ponerse de inmendiato a las órdenes de Miguel Angel Russo. El jugador que actualmente tiene 28 años y debutó con apenas 19 años justamente en Boca vuelve a ponerse la camiseta ocho años después a pedido nada más y nada menos que de Juan Roman Riquelme. El volante ofensivo llegará a préstamo al Xeneize proveniente de Cruz Azul de México, por un año.

Pol, como le dicen todo, debutó en 2012 en Boca por Copa Argentina ante Central Córdoba, ese año justamente ganaría su primer título con el Xeneize que sería dicha copa. En poco más un año Fernandez jugó 32 partidos oficiales y marcó apenas dos goles para con la camista azul y oro. Pero tras la salida de Falcioni como DT, también se terminó su lugar en Boca, es por eso que pasó a Rosario Central, donde tras jugar apenas siete partidos, y no convertir goles, tuvo un paso fugaz por Atlético Rafaela y pasó a Godoy Cruz. En el equipo mendocino fue donde Fernandez mostró su mejor versión como futbolista donde jugó 81 partidos, marcó 11 goles y además formó parte del primer equipo cuyano en llegar a la Copa Libertadores. Ese buen momento le sirvió para ser transferido a Racing donde se consagró campeón de la liga argentina. Tras conseguir su segundo título fue turno de partir a México donde en Cruz Azul se convirtió en pieza clave en esta temporada que pasó.

Ex compañero de Riquelme en aquel plantel de 2012 cuando debutó en primera, Fernandez fue uno de los que más pidió el vicepresidente segundo desde que asumió en diciembre. Si bien es un jugador con rodaje, para Boca no deja de ser una apuesta volver a contratarlo para que se convierta en una pieza clave del armado de juego en el equipo de Russo. Si bien seguramente Fernandez no jugará el jueves en San Juan ante Universitario, es también casi seguro que vendrá con el plantel para rápido ponerse a tono con el equipo.