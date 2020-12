Russo y 3 opciones para acompañar a Tevez frente a Racing

El próximo miércoles Boca enfrentará a Racing en la Bombonera, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hasta la fecha, es el partido más importante del semestre para el ‘Xeneize’ por la magnitud de lo que está en juego.

Por tal motivo, Miguel Ángel Russo, se encuentra diseñando el equipo que enfrentará a ‘La Academia’. El dilema del técnico ‘Xeneize’ es el 9 que jugará al lado de Carlos Tevez. Para ocupar ese puesto, hay 3 nombres distintos: Franco Soldano, Ramón ‘Wanchope’ Ávila y Mauro Zarate.

En el caso del ex Unión, tuvo un buen partido contra Independiente por la Copa Diego Maradona, marcando de cabeza el empate parcial de Boca, tras un buen centro del colombiano Cardona. Soldano corre con la ventaja de haber sido siempre muy útil para el equipo, por su despliegue, y si encima le agrega el gol que, no le debe faltar al centrodelantero, sería un arma fuerte en ataque.

Por el lado del cordobés ex Huracán, ya está recuperado de su contractura en el aductor, pero con la desventaja de no haber sumado aun minutos de fútbol. Ante el ‘Rojo’, Ábila no fue ni al banco de suplentes, y eso le jugaría en contra a la hora de ganarse un puesto junto a su amigo Carlitos.

Por último, Mauro Zarate, es el que corre más atrás en la consideración de Miguel Ángel Russo. El delantero, ex Vélez, no viene teniendo buenos encuentros cuando el técnico le dio la oportunidad de salir desde el comienzo por el torneo local.