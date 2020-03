Las polémicas frases de Ruggeri sobre el coronavirus que se volvieron virales

La llegada del virus COVID-19, mejor conocido como Coronavirus, al país y su rápida expansión puso en vilo a toda la sociedad argentina. Uno de los que mostró su enojo fue Oscar Ruggeri, que explotó en vivo y propuso una solución para frenar la enfermedad. El "Cabezón", muy enojado, en el programa 90 Minutos, de Fox Sports comenzó su relato: “El Presidente tiene que cerrar el país. Tienen que cerrar todos los países un mes, loco. Sí, se termina la joda. No importa el tema económico, no importa nada. Acá se muere una persona y es fatal, viejo. Cerrás el país, no entra nadie ni sale nadie”, comenzó

Noticias Relacionadas Una de las escuelas más concurridas de la provincia cerrará sus puertas por desinfección

Ante la respuesta de algunos de sus compañeros de piso que le informaron que algunas medidas tomadas por el Gobierno Nacional ya habían sido tomadas. El ex defensor campeón del mundo en 1986 continuo con su crítica: “Si siguen saliendo... se suspendieron vuelos, no todos. Entran. Entonces hay que parar todos los países. ¿Cuántos tenemos nosotros, 40, 50 (millones de habitantes)? Hay que atacar, atacar y atacar. Una vez que limpias, limpia (el resto)... Paraguay tiene el país cerrado”

Fue allí que el conductor del programa, Sebastián Vignolo, decidió intervenir y explicó que no es prundente hablar sobre un tema si no se está lo suficientemente informado. Pero aquella intervención solo hizo enojar más a Ruggeri: “El Ministro de Salud que tenemos ¿sabe, no? Sabe. Lo escuché diciendo ‘yo pensé que iba a llegar más tarde’. Entonces si el Ministro de Salud me dice así, vos me decís no se, ¿entendés, querido? Es seria la cosa. Entonces cierren todo, loco, cerremos todos y arreglemoslo de una vez porque se muere la gente. Dicen ‘total se mueren los grandes’, hijo de puta yo estoy entre los grandes. A los nenes no les pasa nada. No se puede morir una sola persona con estas cosas. De verdad, hay que cortar todo".

Otro de los temas relacionados al Coronavirus que colmó la paciencia del ex Boca, River y Real Madrid, entre otros, fue la de la decisión de la AFA de continuar con el fútbol argentino pero sin la presencia de público. "¿Fútbol con las puertas cerradas? Dale, ¿sabés lo que es irse y cambiarse solo? Es un tema menor me decís, tema menor es no jugar. ¿Y los jugadores qué? Cuando entran a la cancha que chocan, que se saludan, no. ‘Ay pará que lo voy a marcar de a dos metros’ ¿Lo marco de a dos metros en el corner al nueve? No, dale, de verdad te digo. Corten todo hasta que se solucione el tema. Si nadie tiene claridad de lo que es. Por ese tema, como no sabemos cómo es la mano”

Mirá el video de la discusión acá

"HAY QUE PARAR TODO Y CERRAR TODOS LOS PAÍSES UN MES"#90MinutosFOX Oscar Ruggeri y su opinión sobre el Coronavirus: "Es seria la cosa, se muere la gente" pic.twitter.com/0LTFobfliu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 13, 2020

Las palabras del cabezón generaron un extenso debate entre los periodistas del ciclo televisivo. Diego "el chavo" Fucks fue uno de los que le salió al cruce. "Vos estás a los gritos por algo que empezó en China. No es tan fácil cerrar todo" Ruggeri siguió con su mensaje para Alberto Fernández: “Presidente, usted tiene la posibilidad de hacer un país serio, de verdad, que es lo que queremos: cierre todo un mes, ni un argentino se puede morir por una gripe. Listo. Arréglenlo y solucionenlo”.

"Vas a comprar barbijos, no hay. El alcohol en gel ese, los turros lo aumentaron no se cuanto. No sean turros, no tenemos arreglo los argentinos, somos ventajeros..." agregó. Nuevamente Fucks salió al cruce y le dijo: "Ayer congelaron los precios, deja de gritar. Cabezón ayer el Presidente de la Republica en la Cadena Nacional dijo que estaba congelado el precio del alcohol en gel. Hay un decreto que castiga a quienes no cumplen con estas medidas. Vos estás puteando por cosas que ya se hicieron. Cosas que ya están hechas y están en marcha"

"Vos te pensas que la gente, son giles... Algunas cosas que decís tenés razón, no en todas", agregó. A lo que el ex campeón mundial refutó "¿Por qué desapareció el alcohol en gel?. El debate siguió unos minutos y la polémica estalló en las redes, donde habían personas que apoyaron las palabras del ex defensor, mientras otras lo criticaron por hablar sin saber del tema.

Fuente FoxSoprts