Un sanjuanino, estrella del Barcelona, en medio de un calvario por el coronavirus en España

Pablo Álvarez, el hockista sanjuanino del Barcelona de España, hace rato que está instalado en el viejo continente. El jugador de la selección Argentina, demostró que es crack adentro y afuera de la cancha. A través de un mensaje, contó que se encuentra realizando la cuarentena obligatoria en el país europeo con su familia, y mandó un saludo a sus coprovincianos.

Noticias Relacionadas La polémica tapa del diario Frances de la que habla el mundo

Alejado de la bocha y el stick, con los cuales desarrolla su pasión por el Hockey, Pablo le mandó un gran abrazo a todos los sanjuaninos. “Quería mandarle un abrazo grande a todos, comentarles que estamos bien gracias a Dios, mi familia y yo, en cuarentena como deberíamos estar todos por supuesto”.

El jugador del Barcelona, contó cómo están pasando los días debido a la pandemia del coronavirus. "Estamos cumpliendo a raja tabla” la cuarentena “porque es muy serio”. “No es ninguna broma, no son vacaciones” aclaró Álvarez.

Noticias Relacionadas De la pileta al yoga para pasar la cuarentena

“Mi mensaje hacia todos ustedes es que debemos contribuir todos, ser conscientes, ser responsables, pedirle por favor que se lo tomen en serio a todo esto porque es bastante bravo” dijo el hockista. Y agregó que “gracias a Dios por ahí recién está comenzando, hay muy pocos infectados, pero se puede llegar a algo muy gordo y lo peor de todo es que no se sabe mucho sobre este virus y lo que más necesitamos ahora es tiempo para que los expertos puedan realizar alguna vacuna”.

Pablo Álvarez en Barcelona

Sobre la situación de España con el coronavirus (es el tercer país con mayor cantidad de infectados), el sanjuanino contó que si bien hay muchísima infraestructura destinada a combatir el virus, no alcanza porque la gente no se lo toma enserio. “Los militares empezaron a multar a la gente, incluso a llevarlos presos porque no puede ser, por culpa de algunos inconscientes la gente se sigue contagiando y esto crece más y los hospitales colapsan y no hay donde atender a las personas que caen enfermas” dijo Álvarez, para después agregar: “ustedes tienen que ser conscientes y adelantarse a todo esto que está ocurriendo acá en España e Italia”

Por último, el hockista sanjuanino aconsejó sobre distintas actividades que se pueden realizar en el aislamiento. “Déjense llevar por la imaginación la creatividad, hagan cosas en casa, hagan eso que no tienen tiempo de hacer, jueguen con sus hijos, ordenen la casa, límpienla, hagan de todo pero quédense dentro de sus casas”.