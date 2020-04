Reapareció Blatter y tiró una bomba inesperada

Si bien Josep Blatter es sinónimo de corrupción dentro de la FIFA, el ex presidente suizo volvió a ruedo del mundo del fútbol este miércoles a través de una nota que dio a un medio alemán. En esa entrevista, Blatter, habló de que países están en condiciones de organizar el próximo mundial en 2022. Lo curioso es que él está investigado entre otras cosas por haber recibido sobornos para beneficiar a Qatar para que gane la votación y pueda ser sede. Pero parece que ahora cambió de opinión y puso en duda la organización de los árabes. Blatter fue el primer presidente de FIFA, en sacar el Mundial de Europa y América. El fue gran animador para llevar el evento a Corea-Japón en 2002 y a Sudáfrica en 2010, además del de Qatar en 2022.

Noticias Relacionadas La FIFA analiza cambiar la forma de clasifición al Mundial 2022



Pero que dijo exactamente Blatter al diario Bild, "Estados Unidos podría hacerlo (en 2022) en lugar de 2026. ¡Son capaces, no es ciencia ficción! Japón también podría hacerlo. Ambos se ofrecieron para organizarlo". Si bien fue una opinión claramente sigue dando fuerza a la interna que existe en FIFA con algunos que quieren dejar a Qatar sin mundial el año que viene, aunque el actual presidente de la FIFA, lo ratificó hace unos meses. Esta interna que pone en duda a cada momento el mundial comenzó en 2010 cuando se cambió el sistema de votación para las sedes. Hasta ese momento cada año que se jugaba un mundial se votaba la sede para el campeonato dentro de ocho años. Pero en Sudáfrica hubo cambios de regla y se votó para elegir sede de 2018 y 2022.

Noticias Relacionadas Macri uno de los que debe decidir a donde irá la plata de FIFA para evitar crisis económica



Pero después de nueve años y con la renuncia y e inhabilitación de Blatter por seis años para volver a FIFA, explotó un nuevo escándalo. En esa oportunidad en diario ingles The Times publicó documentos del supuesto pago por parte de los qataríes por 780 millones de euros para comprar los votos. Investigación que tiene como protagonista al ex presidente de AFA fallecido, Julio Grondona entre otros dirigentes. Pero hasta el momento los árabes defienden a capa y espada su sede. Además ahora se sumó un invitado inesperado, el coronavirus, que nadie sabe como puede influir en los calendarios previstos para la clasificación de selecciones al Mundial. Aunque se espera para ese año tener una vacuna contra el virus, según han informado los países que están trabajando en eso.



Pero Blatter no solo puso en duda a Qattar, sino también le tiró al actual presidente de FIFA, un palito por idea de ampliar la cantidad de equipos para el mundial 2026. "Afortunadamente, la Copa del Mundo 2022 solo tendrá 32 equipos y no 48 como había planeado Gianni Infantino. El esfuerzo organizativo no sería mayor que el de 2018", dijo, aunque prefirió cortar el tema ahí y no seguir dando detalles de lo que piensa. Este proyecto presentado por Infantino, busca dar mayor participación a selecciones de los continentes como África, Asia, Oceanía y a los países de América del norte, aunque también se ampliará el cupo para los europeos que seguirán siendo mayoría.

Por último Blatter también propuso a Alemania como posible anfitrión, pero luego se desdijo, "Alemania también podría hacerlo. Pero esto significaría que la Copa del Mundo se organizaría nuevamente en Europa después del año 2018". Con respecto al Mundial 2026 que se disputará por primera vez en tres países en simultaneo, Estados Unidos, Canadá y México, también hay sospechas. Si bien no son de sobornos, los europeos acusan a Infantino de dar la sede a estos tres países y ampliar el cupo de selecciones como un acto de promesa electoral para mantener el poder a futuro. Mientras tanto Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay siguen luchando para ser elegidos sedes en el mundial para el 2030.