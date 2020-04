¿Se cancelan los Juegos Olímpicos?: un experto asegura que no podrán disputarse en 2021

Sin dudas una de las actividades que se vieron más afectadas por esta pandemia global por el coronavirus, son las competiciones deportivas. Debido a que, habitualmente, generan una gran aglomeración de personas, estos eventos se cancelaron totalmente, prácticamente a nivel mundial.

Uno de los eventos deportivos más importantes son los Juegos Olímpicos. En relación a esta competición los integrantes del Comité Olímpico Internacional (COI), establecieron en el mes de marzo, que los J.J.O.O se celebrarían entre 23 de julio y el 8 de agosto del 2021.

Sin embargo, un japonés experto en infecciones, llamado Kentaro Iwata, asegura que esto no será posible. "Honestamente, no pienso que sea probable que los Juegos Olímpicos tengan lugar el año próximo", mencionó el profesional, que instantes después agregó: "Los Juegos Olímpicos necesitan dos condiciones: controlar el COVID-19 en Japón y en el resto del mundo, ya que se invitará a deportistas y espectadores del mundo entero", dando a entender que no sólo basta con resolver el problema en Japón, si no que hay que esperar a que el mundo logre superar esta pandemia.

"Japón podría estar en medida de controlar la enfermedad de aquí al invierno próximo, y lo espero, pero no pienso que se pueda hacer en todos los sitios del planeta y por eso soy muy pesimista sobre una organización de los Juegos Olímpicos durante 2021", sentenció.