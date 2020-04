"Me siento responsable del descenso"

Angel Cappa se refirió a su paso por River en 2019 donde dirigió al Millonario durante 19 partidos. Si bien obtuvo el 49% de los puntos que disputó, el rendimiento era muy bajo y más teniendo en cuenta que venía de provocar una revolución en el fútbol argentino con Huracán un año antes. Pero "Angelito" sabe que su persona tiene algo que ver con el descenso de River un año más tarde, eso sí no por su paso como DT, sino como rival del equipo de la banda. Aunque para el existió algo extra deportivo para que los de Nuñez terminaran en la segunda categoría del fútbol argentino.

En una entrevista que dio a 90 Minutos al referirse al descenso de River dijo lo siguiente, "me siento responsable, pero por las veces que lo enfrenté con otros equipos" y agregó, "De cuatro partidos que disputé como rival, les quitamos 9 puntos, que si los ganaban se salvaban ampliamente". Esos partidos a los que hace referencia Cappa son, un triunfo y dos empates con Huracán, y un empate más con Gimnasia de La Plata. Sin embargo sostuvo que, "yo creo que a River lo mandaron al descenso". Cappa reconoció que la promoción con Belgrano, el Millo perdió bien, pero en partidos anteriores hubieron fallos muy claros en contra de River que terminaron perjudicando al equipo.

Cappa junto a Juan Jose Lopez fueron los DTs que más puntos sacaron de todos los que dirigieron a River desde el 2008 al 2011 que fue el periodo computado por AFA para determinar los promedios. En ese periodo al Millonario lo dirigieron Simeone, quien salió último con River en 2008, Gorosito, Astrada, además de los dos mencionados al principio. Esos años River nunca terminaría entre los primeros cinco de cada uno de los torneos disputados.

Cappa también explicó en la entrevista porque no puso a Gallardo en su último partido como profesional. Ese día River jugaba ante Tigre y ya habían hablado el Muñeco y Angel para que ingrese en el segundo tiempo para despedirse, pero finalmente Cappa no lo hizo. "No me pareció justo que un jugador de su categoría juegue el último partido en River perdiendo 5-0 en un primer tiempo con Tigre. A lo mejor obré mal, porque tuve que decidir sobre la marcha, pero yo lo hablé con él ya que no me parecía bien", concluyó.