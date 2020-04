Un equipo italiano utilizará una camiseta que diseño un nene de seis años

En tiempos de cuarentena los distintos equipos en el mundo han utilizado una serie de estrategias para mantener a sus hinchas entretenidos en esta época sin fútbol. Entrevistas con los hinchas, recordar partidos históricos y hasta algún desafio viral fueron algunas de las cosas que los clubes han diseñado para que los fanáticos sigan prendidos a sus equipos, pero a ninguno se le ocurrió lo que pensó el Pescara. El equipo del centro de Italia hizo un concurso para que cada hincha diseñe la camiseta con la que jugará el "Delfín" cuando vuelva el fútbol en aquel país. Los hinchas y no hinchas se prendieron a la iniciativa y esta semana se dio a conocer el ganador.



Si bien todos intentaron hacer una camiseta llamativa, un nene de seis años Luigui D'Agostino, no pensó como un diseñador de indumentaria deportiva. Todo lo contrario dibujó la camiseta que le salió de su corazón de hincha y con la sencillez de la niñez. Esa fusión hizo que los directivos del equipo la eligiran como la ganadora. La camista que diseñó el niño tiene en el centro al delfín que caracteriza al equipo y que lleva en el escudo, un arcoiris y el mar que representa al Mar Mediterraneo que está apenas a un kilómetro del estadio donde juega de local Pescara.

"Esta hermosa camisa diseñada por el pequeño. Luigi fue el más votado en el concurso 'Draw the Delfino Special Jersey'. Será producido por Erreà, vendido al público y utilizado por jugadores con ojos sonrientes. Felicitaciones a todos los participantes", escribió en todas sus redes sociales el Pescara para anunciar al ganador. El equipo además no pasa por el mejor momento, porque además de descender a la Serie B en 2017, está a tres puntos de caer en zona de descenso e irse a la tercera categoría. El dato curioso es que un argentino, el experimentado Hugo Campagnaro, ex Inter y Napoli, es el capitán del equipo.