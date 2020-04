FIFA planea cambiar una regla histórica del fútbol

Según informó un medio inglés, la FIFA ya tendría la aprobación de varias federaciones para promover un cambio histórico en el fútbol. Ahora queda por parte de la institución que preside Infantino llevar la propuesta a la International Football Association Board que es la que define si se hacen los cambios de reglamento o no. Esta nueva regla consiste en aumentar el número de cambios en un partido durante los 90 minutos de tres a cinco. Esto fue propuesto por varios DTs y preparadores físicos para que los jugadores no tengan tanta carga física ya que siempre están al menos con dos competencias en simultaneo.

Noticias Relacionadas La FIFA analiza cambiar la forma de clasifición al Mundial 2022

Según consta en el proyecto que analiza la IFAB los cinco cambios se podrán hacer durante tres momentos, es decir, que si la intención es poner cinco nuevos jugadores en cancha, habrán dos cambios donde entrarán dos jugadores del mismo equipo en simultaneo. La idea que se busca es que el partido siga parándose tan solo seis veces, (tres cambios por equipo), y no diez veces. Lo que no se aclaró de FIFA si esta nueva regla eliminaría el cambio extra que se sumó para los partidos que iban a tiempo extra. Pero la regla prevé una cuarta forma de hacer un cambio sin tener que parar el partido que es durante el entretiempo. Al igual que la regla que rige actualmente el DT podrá incluir a los cinco cambios al mismo tiempo, si así lo deseara.

Noticias Relacionadas Macri uno de los que debe decidir a donde irá la plata de FIFA para evitar crisis económica

En abril la IFAB ya había anunciado una serie de modificaciones en las reglas del fútbol, que debían comenzar a regir desde junio, pero finalmente también deberán esperar hasta que se reanude el fútbol. La primera era cambiar la forma de medir un fuera de juego, "cualquier parte del cuerpo con la que se pueda marcar estando en la misma línea o por detrás del último defensor, alcance para habilitar más allá de otras partes del cuerpo adelantadas, como puede ser un botín". La segunda modificación fue con respecto a lo que deberá tener en cuenta un árbitro para marcar una mano, "Si un jugador toca de manera fortuita el balón con la mano, sólo será considerado infracción en caso de que la jugada acabe en gol o en ocasión manifiesta de gol. Si la jugada se prolonga y son varios los toques, la mano no se considerará falta".

Pero no son los únicos cambios. A los ya mencionados se suma que el árbitro a cargo del VAR podrá dar su opinión sobre un fallo, aunque siempre será el árbitro principal el que decida. Además se con respecto a la ejecución de penales no se amonestará al arquero si este se adelanta y el balón no entra al arco. Y por último el famoso "último recurso", que es cuando un jugador impide una jugada manifiesta de gol, ya no será sancionado con expulsión, sino con tarjeta amarilla.