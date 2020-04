Para ayudar, subastan la camiseta de un alemán que hizo llorar a toda Argentina

View this post on Instagram

u203cufe0fSUBASTA CAMISA ANDREAS BREHME CAMPEu00d3N MUNDIAL ITALIA 1990u203cufe0f Hola amigos en esta u00e9poca en la que todos podemos ayudar un poco he tomado la decisiu00f3n de subastar esta camisa que cambie con el campeu00f3n mundial aleman Andreas Brehme en el partido 1-1 que jugu00f3 nuestra selecciu00f3n Colombia contra la selecciu00f3n alemana de fu00fatbol en dicho mundial , este jugador tuvo una gran importancia en este campeonato ya que a parte de ser campeu00f3n contra la selecciu00f3n argentina de Diego Armando Maradona , fue el que anotu00f3 el gol para que se llevaran el tu00edtulo de campeones del mundo. Quiero informarles que con todo el dinero que se recoja en la subasta vamos a comprar mercados y todo tipo de implementos para ayudar a las personas que mu00e1s lo necesitan en este momento tan difu00edcil quu00e9 pasa todo el mundo . ud83dudc47ud83cudffeA continuaciu00f3n queremos explicarles cu00f3mo seru00eda la dinu00e1mica para subastar este productoud83dudc47ud83cudffe La subasta se realizaru00e1 el viernes 17 de abril por un grupo de whatsapp que creare y seru00e1 destinado para este evento solamente , cu00f3mo participar ? Para entrar en este grupo y entrar en la subasta de manera seria deberas pagar un precio de 30.000 presos asu00ed ya estu00e1s dentro del grupo de la subasta que se realizaru00e1 la fecha que se indico todo esto para que lo hacemos ? Para evitar personas mal intencionadas que solo quieren aprovecharse de la situaciu00f3n y no tomar las cosas de la manera mu00e1s seria posible. ud83dudea8RECUERDA QUE TODO ESTE DINERO SERu00c1 CON FINES CARITATIVOS Y ESTAREMOS MOSTRANDO LAS PRUEBAS DE LAS COSAS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGAud83dudea8. El precio inicial de la camisa seru00e1 de 350.000ud83dudcb2 y en esa fecha el 17 abril comenzaru00e1n todos los participantes a subastar a partir de ese precio. Esperamos tener una gran participaciu00f3n de todos , vamos a hacer esto con el corazu00f3n, mu00e1s allu00e1 del objeto que se estu00e1 dando para una colaboraciu00f3n a todas las personas que lo necesitan. Un abrazo, Gildardo Biderman Gu00f3mez Monsalve.