El día que Tyson casi le baja los dientes a Jordan

Los dos son estrellas deportivas, y considerados entre los mejores de la historia de cada uno de sus deportes. Pero fueron protagonistas de un escandaloso episodio que marcaría sus vidas. Para Tyson fue tal vez una anécdota más en su vida alocada, pero para Jordan fue uno de los pocos sucesos bochornosos durante su carrera deportiva. Corría el año 1988. Michael Jordan comenzaba a deslumbrar al mundo en sus primeros años en la NBA, mientras que Mike Tyson estaba en el pico de su carrera como boxeador. Al estar ambos entre los personajes más mediáticos de Estados Unidos llegaron a coincidir en un evento.

Pero lo que era un lugar para pasarla bien terminó casi convirtiéndose en un ring de boxeo. Rory Holloway, ex mánager de Tyson, recordó la anécdota. "Mike se encontraba en medio de un complicado divorcio de su ex mujer Robin Givens, con quien Michael Jordan había tenido alguna cita antes de que ella comenzase su relación con el púgil". Es por que Tyson luego pasarse de copas, se le vino a la memoria esa parte del pasado de su ex y de inmediato comenzó a ponerse furioso. Pero todo se pondría peor cuando Tyson pasó por delante de Jordan.

"Eh, tú (dirigiéndose a Jordan), ¿crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer". Según cuenta Holloway, "Jordan se quedó como si hubiese visto un fantasma, no quería saber nada de eso". Pero por suerte para el jugador de Chicago Bulls la historia no fue a más y entre varias personas lograron calmar a Tyson y alejarlo de allí. Este episodio fue omitido por Jordan en su documental que actualmente está disponible al todo el mundo por distintas plataformas de TV.