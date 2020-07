Sorpresa: el adiós menos pensado en San Martín

La emergencia sanitaria por el coronavirus sigue en pie en todo el país y muchas actividades todavía no se normalizan. Un caso bien claro es el fútbol, deporte que todavía no tiene estipulada la fecha exacta de la vuelta a los entrenamientos pese a que AFA presentó un protocolo ante las autoridades sanitarias en los últimos días.

En este contexto, muchos jugadores del fútbol argentino quedaron libres, porque el pasado 30 de junio varios contratos terminaron con sus respectivos clubes. Así pasa con varios jugadores de San Martín, donde también están incluidos históricos o referentes como Luis Ardente, Martín Bravo y el ‘Pampa’ Gelabert.

En la noche de este viernes, el arquero verdinegro Luis Ardente publicó una carta despedida en su cuenta de Instagram: "Y un día llegó!! Este momento que nunca imagine pero podía pasar, después de 9 años viviendo momentos hermosos, inolvidables y siempre juntos!! Me toca decir adiós!! Adiós a un club que empece a querer y que hoy en día puede decir que está en mi corazón!!", comenzó el relato.

"Quiero agradecer a cada persona que me hizo sentir cómodo y feliz en cada momento, a los dirigentes que confiaron en mí desde el primer momento,compañeros y amigos en cada etapa,a todos los técnicos que me marcaron, Utileros,auxiliares, empleados del club y en especial a todos los hinchas que me bancaron en momentos buenos y malos!!", continuó su escrito.

Por último, el capitán terminó su despedida agradeciendo a los hinchas verdinegros: "Agradecer también a toda la gente de esta provincia hermosa que elegí para vivir el resto de mi vida!! Esto no es un adiós para siempre, es un hasta luego!! Voy a volver y volveré con más fuerzas!!! Gracias".

Hasta el momento no trascendió una razón en particular sobre la salida, Canal 13 quiso contactarse con el arquero pero no tuvo éxito en el llamado. Ardente había expresado en diálogo con el programa Compacto 13 el pasado 2 de julio que su deseo era continuar en el club, aunque era consciente de que debía esperar por la situación que atraviesan los clubes por la pandemia.

Reviví las últimas palabras del arquero verdinegro en diálogo con Canal 13

'Lucho', como lo bautizaron la mayoría de los hinchas verdinegro había manifestado que a pesar de sus 38 años, sus intenciones son las de poder seguir atajando durante 3 o 4 años más. Asimismo enfatizó una vez más el deseo de seguir defendiendo el arco verdinegro, tal es que a pesar ya ser un jugador libre aun sigue entrenando de forma intensa a la par de sus compañeros mediante videollamada, bajo las ordenes del cuerpo técnico encabezado por Paulo Ferrari.

Por último, el referente verdinegro había explicado que desde el club se les pagó todo el sueldo hasta el 30 de junio. De todas formas explicó que los jugadores tienen la libertad de que puedan hablar con otro club. "Se tomo esa decisión por razones de la pandemia, eso no significa que los muchachos sigan o no el día de mañana en el plantel", concluyó.