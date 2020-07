El adiós menos pensado, Bove no seguirá en Peñarol

La pandemia por el Covid-19 sigue causando estragos en el fútbol sanjuanino. Ante un panorama incierto en los clubes, son muchos los jugadores y técnicos que decidieron ponerle punto final a los vínculos para empezar a analizar otras opciones. Ocurrió con Luis Ardente, quien se despidió de San Martín a través de las redes sociales. Ahora fue el turno de Cristian Bove, el entrenador de Peñarol.

Bove es un hombre clave en la historia reciente del Bohemio. Después de lograr el ascenso con Ricardo Dillon en Sportivo Desamparados, en 2017 arribó en Chimbas para empezar a escribir las páginas más doradas de la institución. Allí logró el ascenso al Federal A y además fue el mentor de la la histórica clasificación frente al Puyutano por Copa Argentina, hazaña que le permitirá jugar al equipo sanjuanino contra Newell´s de Rosario.

La decisión del entrenador se dio luego de que, Oscar Cuevas confirmará que no continuará en la institución para buscar la presidencia de la Liga Sanjuanina de Fútbol. "Yo elegí irme por lealtad a él y porque no puedo esperar, por las dudas, para ver si la nueva dirigencia me renueva o no", explicó el entrenador.

A pesar de que aún no tiene definido su futuro, el entrenador espera recibir ofertas para continuar dirigiendo a otro club. Asimismo, Cuevas agradeció a los jugadores, dirigencia e hinchas de Peñarol.