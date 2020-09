River no pudo festejar en Brasil por sus errores

Había mucha expectativa por ver como River iba a jugar en Brasil después de más de seis meses sin poder jugar al fútbol. El rival además no era para nada fácil, todo lo contrario era el siempre temido San Pablo. Pero Gallardo sacó a relucir nuevamente su inteligencia para preparar los partidos y sus equipos y se trajo un 2-2 que si bien es un punto importante en tierras paulistas, la realidad es que hizo todo bien para traerse un triunfo que no pudo sostener por sus propios errores.

El primer tiempo un ritmo intenso en el Morumbi porque pese al poco fútbol del equipo Millonario mostró su tradicional juego de presión en el campo rival. Pero San Pablo sería el que se pondría en ventaja con el gol en contra de Enzo Perez a los 10 minutos del primer tiempo. Un remate dentro de área de uno de los delanteros del equipo brasilero rebotó en la pierna del mendocino y la pelota salió disparada al arco defendido de Armani para marcar el 1-0 a favor de los locales. Pero la alegría les duró poco a los brasileros porque tras una pared en tres cuartos de cancha Borre llegó solo por el centro del área rival para marcar el 1-1. Después de estas dos emociones River comenzó a dominar el partido pero no pudo elaborar jugadas de peligro para ponerse en ventaja.

En el segundo tiempo River borró de la cancha a San Pablo. El equipo de Gallardo siguió tomando la iniciativa y se llevó por delante al equipo paulista, que pese a llevar tres meses jugando de forma oficial en su país no supo hacer notar la diferencia contra un equipo argentino que hacía más de 100 días que no jugaba un partido. El juego agresivo de River tuvo su recompensa a los 35 minutos del segundo tiempo cuando Julian Alvarez dentro de área con un fuerte remate marcó el 2-1. Con ese gol parecía partido terminado, pero tres minutos después San Pablo marcaría el 2-2 en una de las pocas jugadas de peligro que tuvo en la segunda mitad. Nuevamente el gol de los brasileros no iba a ser convertido por un jugador de San Pablo, sino nuevamente un gol en contra, esta vez de Angeleri amargaba a los de Nuñez.

Con este 2-2 final el mejor parado fue River, que pudo al menos sumar un punto de visitante en la cancha del rival más complicado del grupo. El próximo miércoles, River jugará en Lima ante Binacional en lo que será la cuarta fecha del grupo que lidera Liga de Quito de Ecuador. Con este nivel que mostró el Millonario los hinchas se ilusionan con poder volver a ver a su equipo peleando la Copa Libertadores.