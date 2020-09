Un sanjuanino cruza el charco y emigra al motociclismo italiano

El sanjuanino Nicolás García se encuentra a horas de poder comenzar a disfrutar uno de sus sueños dentro del deporte motor. El joven piloto de velocidad sanjuanino viajará pasado el mediodía de este miércoles hacia Italia para disfrutar de su primera experiencia europea en el motociclismo italiano.

“Estoy a punto de cumplir un sueño echo realidad para mí”, manifestó el pibe que el año pasado tuvo una gran actuación en el GP3 de Las Américas en el Villicum. Es que el piloto sanjuanino de 17 años, Nicolás García está por dar un salto gigante en su trayectoria. De correr en una 110 en la Rioja en sus comienzos a acelerar a fondo en una 400 en Italia.

Nicolás esperaba viajar a principios de año para poder empezar a cumplir su sueño de poder correr en el viejo continente. Pero por aquellos días lo económico era la traba que después de mucho trabajo y con la colaboración de varias personas logró conseguir todo lo que hacía falta para viajar.

A la hora de emprender rumbo a Italia, llegó el Covid-19 y volvió a golpear la ilusión de Nicolás, que ante la adversidad siguió entrenando lo físico desde su casa. Con el tiempo pudo empezar a salir a andar en bici para complementar su entrenamiento, en cuanto a lo psicológico dijo "me afectó por qué tenía todo armado para poder viajar a Europa, ya me perdí la primer fecha, los entrenamientos en Italia, la verdad que me afectó, pero siempre estuve motivado para seguir".

Pero ahora eso es parte del pasado, el joven que está a punto de cumplir su sueño salió desde San Juan durante la mañana del martes cuando lo recogió la traffic que lo llevaba directamente hacia el Aeropuerto de Ezeiza, donde llegó alrededor las 5 de la mañana de este miércoles. Para luego salir en vuelo las 13:30 rumbo al continente europeo con una escala previa en Paris y después llegar a destino Bologna, Italia.

Allí lo recogerá su jefe de equipo Antonio D'Angelo quien lo pondrá a trabajar a la par de sus compañeros de equipo. “La verdad que siempre estuve a la expectativa de dar un salto así. La vez que salgo a una tanda siempre busco aprender de pilotaje y sobre la moto. Todo esto es fruto de todo el esfuerzo que hacemos con mi familia y mi jefe de equipo Dángelo. Él me abrió las puertas para tener contacto con equipos europeos. Además quiero agradecer a la Secretaria de Deportes que sin el apoyo de ellos esto sería difícil”, concluyó.