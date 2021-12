El equipo del SEP pone en duda su participación en la Vuelta a San Juan

En la jornada de este lunes el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Díaz pasó por el estudio de Banda Ancha y puso en duda la participación del equipo ciclístico del gremio para la Vuelta de San Juan. En este sentido dijo que todo depende de cómo lo organice el Estado provincial, “el Pro Series exige un cambio de canon de pago mucho más elevado del cual el sindicato no participará”, anunció el secretario general.

Al respecto aseguró que si la competición no otorga algún nivel especifico o si pudieran usarlo para otra cosa la inversión estaría justificada. “Haríamos el esfuerzo. Pero nosotros no vamos a malgastar los dineros del sindicato porque acá se quiere hacer Pro Series”, dijo y agregó, “si estamos dentro del cupo que nos dejen participar correremos, sino no vamos a alimentar esta figura donde no arrastra nada mejor para la provincia”.

“Debemos dejar en claro esa variante, porque acá en San Juan realmente exigen algo que los otros equipos de San Juan no lo hacen, el único equipo es el CEP. Somos conscientes de los dineros que tenemos y vamos a darle el destino que corresponda”, comunicó. Sin embargo, las rodadas continuaran en la temporada de ruta, “hemos estado corriendo la Vuelta al Valle, la Vuelta a la Rioja y vamos a seguir corriendo todas las vueltas que corresponden”, finalizó.