Garra xeneize, el reconocimiento que Boca le hizo al Wey en La Bombonera

El piloto de motocross sanjuanino, Alberto 'Wey' Zapata, fue destacado por el Club Boca Juniors por su 'garra xeneize'. Tras cumplir su sueño de conocer La Bombonera, el club de la Ribera reconoció su historia de superación tras el accidente que sufrió a fines de 2020 cuando perdió uno de sus brazos. 'Soy hincha de chiquito', contó a dirigentes del 'Azul y Oro'.

El corredor, que ya volvió a subirse a la moto, pasó por Buenos Aires por motivos de su recuperación y se hizo tiempo para ir al mítico estadio. 'Estar acá es un sueño hecho realidad que tenía de chiquito. Mis papás me hicieron de Boca desde la cuna y cada vez que teníamos la chance de ir a ver al equipo a San Juan o Mendoza, íbamos sin dudarlo', relató.

El Wey contó que conocer la Bombonera era algo que tenía pendiente. 'Es maravilloso. Le estoy muy agradecido a la gente de Boca que me recibió y me dio tan lindos regalos', expresó ante los dirigentes que remarcaron su fortaleza para no postergar sus metas, ya que también les contó que analiza el calendario de carreras para la nueva temporada.

'Estoy entrenándome, saliendo adelante para cumplir mis objetivos en el deporte, y todos los días me levanto con ganas de entrenar y seguir trabajando', agregó el sanjuanino, quien recorrió el club junto al titular del departamento de Relaciones Públicas, Alejandro González, ante quien mostró su alegría por finalmente haber conocido La Bombonera.