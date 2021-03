La increíble anécdota del Wey Zapata con un político argentino

Después de 4 meses y medio del accidente, Wey Zapata, el joven piloto de 23 años, compitió en Chubut como piloto invitado y se quedó con la victoria. A raíz de su reciente triunfo, el corredor conversó este miércoles con Banda Ancha, y contó que hace unos días tuvo una charla con Daniel Scioli, en la que cruzaron experiencias por sus situaciones similares.

El actual embajador de Argentina en Brasil, le contó al sanjuanino sobre como fue el después de su accidente, además de señalarle que no debe hacer el esfuerzo por conseguir la prótesis para la vida cotidiana. ‘Esta prótesis no la voy hacer porque es muy cara, y no saben si puede llegar a funcionar, varias personas me dijeron que no funcionaría’, señaló

El Wey contó que le pidió al político si le podía averiguar en el lugar donde le hicieron a él la prótesis para competir, si realizan para pilotos de motocrós. Luego, los dos siguieron conversando cruzando anécdotas sobre sus accidentes y posterior salir adelante.

‘Yo sigo averiguando por mi parte sobre la prótesis para competir. Todo esto es nuevo, sin embargo, si me hace andar seguro y rápido arriba de la moto uso la prótesis, pero si no me da la seguridad sigo andando sin una mano’, expresó el piloto.

El sanjuanino demuestra su ejemplo de superación arriba de la moto, al ser uno de los 5 o 6 pilotos que corre con solo un brazo en todo el mundo y el único que lo hace a nivel competitivo.