Martínez no quiere arriesgarse a perder terreno yendo al banco con Bolivia

En un clima más distendido que el normal por ser el cumpleaños 34 de Lionel Messi, la Selección Argentina se entrenó en el predio de Ezeiza este jueves por la mañana pensando en su último partido del Grupo A de la Copa América. Para el partido contra Bolivia, Scaloni planea cuidar a los titulares que tienen una tarjeta amarilla, con la idea no arriesgarlos de cara a los octavos de final. El técnico piensa seriamente en mandar a la cancha de entrada a Armani, puesto que Martínez ya tiene una amarilla, pero el afianzado y joven portero no quiere arriesgarse a perder terreno en caso de una buena actuación del hombre de River.

Los otros que están amonestados son Paredes, Lo Celso y Lautaro Martínez. Además de los que suelen entrar Martínez Quarta y Joaquín Correa. Por esto el técnico rosarino planea darles descanso el lunes. El otro interrogante, y no menor, pasa por si el capitán no entra en el once inicial como amagó Scaloni frente a Paraguay, pero no lo hizo, puesto que Lionel quiere estar siempre. El problema es que el diez jugó los dos encuentros por eliminatorias y los tres por el certamen continental, por lo que la suma de minutos podría pasarle factura en el futuro de la competición.

Por otro lado, el técnico recuperó al ex River luego de haber sufrido un golpe en la espalda que lo marginó del duelo contra Paraguay. Exequiel Palacios ya se entrenó a la par de sus compañeros y se sumó a Nicolás González y Lo Celso, que desde el miércoles se entrenan a la par del plantel luego de haber superado las molestias físicas. Scaloni podría contar con ellos, de titulares o suplentes, depende de cuantos minutos decida darles.

En el ensayo de este jueves por la mañana primero hubo trabajos técnicos, luego un reducido con tres equipos en los que se mezclaron titulares y suplentes y finalmente ejercicios de definición. Por la tarde habrá una sesión en el gimnasio y el próximo entrenamiento en campo será el viernes por la tarde, donde el DT empezará a probar el once inicial.

En resumen, la Selección se va a entrenar en la presente jornada por la tarde en gimnasio y mañana por la tarde saltará al campo nuevamente. El sábado, día de hisopados para toda la delegación, será un nuevo entrenamiento con práctica de fútbol, donde Scaloni definirá probablemente la formación y la última práctica antes del viaje será el domingo por la mañana, teniendo en cuenta que a las 16.30 está pactado el despegue del avión rumbo a Cuiabá, donde el lunes a las 21 se medirá con Bolivia.