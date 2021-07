Tras su salida de San Martín, Nicolás Pelaitay a fondo en Compacto 13

Nicolás Pelaitay, ex Verdinegro y flamante refuerzo de Estudiantes de Caseros.

El lunes el Nicolás Pelaitay, nacido futbolísticamente de las inferiores de San Martín, puso la firma y se convirtió en el nuevo refuerzo de Estudiantes de Caseros. Para el nuevejulino, es su primera experiencia afuera de la provincia luego de que el 30 de julio quedara libre del club sanjuanino. Este martes, el mediocampista charló con Compacto 13 en una entrevista a fondo, donde contó que llegó a ‘un club ordenado que está creciendo’.

El sanjuanino, que este martes conoció a sus nuevos compañeros en el entrenamiento doble turno, comentó que está muy contento con su nuevo desafío y se sintió ‘muy cómodo’. El nacido en 9 de Julio precisó que Estudiantes, ‘es un club ordenado que está creciendo’.

‘Sabía que tenía que salir de la provincia, cuando quedé libre de San Martín, empecé a entrenarme solo, y apenas se arregló todo lo del pase me vine’, contó Nicolás mostrándose entusiasmado.

Sobre cómo se dio la posibilidad de emigrar del Verdinegro, comentó que tiempo atrás, antes de la terminación de su vínculo con el club sanjuanino, los dirigentes le dijeron que había un interés. ‘Yo les dije que le metieran para adelante, que quería progresar’, expresó el mediocampista central.

Nicolás aseguró que los hinchas de Estudiantes se encontrarán con una versión suya parecida a la que se conoció en el Verdinegro. ‘El primero en llegar, con mucho sacrificio, dedicado a pleno, dejándolo todo para sumar’, aseguró el ex San Martín que además aseguró que en estos días su idea es entrenar con todo para demostrarle al nuevo técnico que está para jugar.

El nuevejulino no se olvidó de sus primeros pasos en el club de Concepción, especialmente del técnico que lo puso en primera, ‘Yagui’ Forestello, del quien solo tuco elogios para su persona. ‘Me marcó, cuando llegó solo estaba Lucas Salas de los chicos sanjuaninos, y él me subió, me dijo que demostrara que quería estar’, rememoró Nicolás.

El nuevo jugador de Estudiantes de Caseros tampoco se olvidó de todo el cariño que en estos días le destinaron los hinchas del Verdinegro. ‘Muchos hinchas me hicieron llegar el cariño, y eso me hizo sentir muy bien. Los que me conocen saben que le dedique todo a San Martín, mucho cariño le tengo al club, por eso constó irme', expresó Nicolás, que en el último tramo de la nota deseó que el club sanjuanino prontamente llegue nuevamente a primera.