River: Gallardo tiene el equipo casi confirmado para enfrentar a Mineiro

Una vez más, el River de Gallardo enfrentará una instancia decisiva de la Copa Libertadores. En el Estadio Monumental, el miércoles desde las 21:30 el Millonario enfrentará por cuartos de final a Atlético Mineiro. Para el choque de ida, el DT tiene nueve nombres asegurados y dos dudas.

El entrenador del equipo argentino tiene en mente tres apellidos para dos puestos. El par de dudas sería lo único que lo hace no tener el once ideal confirmado en su cabeza. El cuerpo técnico está decidido en esperar a Matías Suárez, quien se termina de recuperar de una distensión en el aductor. De no estar el atacante cordobés, Julián Alvarez formaría dupla con Braian Romero.

La otra duda pasa por uno de los mediocampistas de creación. Gallardo no se decide entre Jorge Carrascal y José Paradela. El rendimiento del colombiano no viene convenciendo, y en los últimos encuentros mostró movilidad.

Cabe recordar, que el Millonario llega a estas instancias al superar a Argentinos Juniors, mientras que el equipo brasilero dejó en el camino a Boca en dos partidos polémicos por un gol anulado en cada cruce, a través del VAR.

La formación de River para enfrentar a Mineiro

Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal o José Paradela; Julián Alvarez o Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.