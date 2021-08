Lisandro Salles: ‘Todavía no tomamos real dimensión de lo que logramos’

El lunes Jáchal BC escribió otra de las páginas doradas del deporte sanjuanino. En Córdoba, le ganó a Pergamino y obtuvo el soñado ascenso a la segunda división de la Liga Argentina de Básquet. El entrenador del ‘Expreso del Norte’, Lisandro Salles, charló con Compacto 13 y aseguró que ‘todavía no tenemos real dimensión de lo que logramos’.

Para el DT del equipo sanjuanino, lo logado se convirtió en algo todavía más histórico porque enfrente tuvieron rivales de fuste. Para los jachalleros la victoria tiene el aliciente de que es la primera vez que un equipo que no sea de Buenos Aires, Santa Fé o Entre Ríos, se queda con el Torneo Federal. ‘Nosotros fuimos con la convicción de que íbamos a buscar la vitoria y se dio el logro histórico’, precisó.

‘Poco importan no haber dormido en estos últimos días por a la emoción, poco importa ya no haber visto por siete meses a mi familia’, expresó el técnico. Luego manifestó que el triunfo conseguido no solo es para el pueblo jachallero, sino para todos los sanjuaninos. ‘Les dimos una alegría en tiempos difíciles’.

Sobre su futuro, Salles confirmó su continuidad en el banco del ‘Expreso del Norte’ para dirigir en la Liga Argentina. Sin embargo, aclaró que, si bien está muy satisfecho de lo conseguido, para el siguiente desafió deben dar un salto de calidad 'no tanto de básquet, sino en lo estructural, porque es notable la diferencia de categoría. Ese es el gran desafío que tenemos por delante'.

‘La idea no es participar, porque lejos está de mi filosófica de vida, nosotros vamos a competir y trataremos de que será una continuidad de lo que venimos haciendo’, dijo con ímpetu el entrenador de Jáchal BC.