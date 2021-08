A un día del Superclásico, Boca y River van definiendo sus equipos

Boca y River se enfrentarán nuevamente por un cruce directo el miércoles desde las 19 en el Estadio Ciudad de La Plata. El duelo será por octavos de final de la Copa Argentina, y para ambos es importante por diferentes razones. Por el lado del Xeneize se oficializó los convocados para el crucial encuentro, y las dudas pasan tanto por la cantidad de defensores y si podrá ser de la partida el peruano Advíncula. Por el la do del Millonario, el que puja por entrar en el once es Paradela y Julián Álvarez sería el reemplazante de Suárez. Los técnicos deberán decidirse.

Los dirigidos por Russo podrían salir al campo de juego a jugar con cuatro o cinco defensores según el esquema elegido de antemano. De hacerlo con tres centrales, serían Zambrano, Izquierdoz y Rojo y en el medio saldría el pibe Medina. De jugar con cuatro en el fondo, el juvenil permanecería entre los titulares.

En el fondo Xeneize ya quedó descartado Fabra, que era duda en la antesala, y no apareció en la lista de concentrados. En tanto, el peruano Advícula podría debutar con la camiseta azul y oro, nada más y nada menos que ante el clásico rival. Todo dependerá de si llega a tiempo el transfer. La última duda sería el cinco del equipo, puesto que el juvenil Varela venía siendo importante en el mediocampo, con buenos desempeños en el primer semestre, pero desde la llegada de Rolón, el ex Huracán y Argentinos jugó la mayoría de minutos.

Por el lado de ‘La Banda’, Gallardo deberá decidirse entre Paradela o Carrascal. Al parecer, el ex Gimnasia podría quedarse con el puesto en el mediocampo por lo hecho en el empate contra Huracán en el último partido por Liga. Al parecer, el colombiano no termina de convencer al cuerpo técnico, pese a sus destellos de buen fútbol.

Tras la lesión que tiene en duda a Matías Suárez, el remplazante por el que se inclinaría el ‘Muñeco’ sería el campeón de América, Julián Álvarez. El juvenil con amplio recorrido en la primera, es una buena alternativa y además de futuro, tiene buen presente, según informó el periodista Juan Cortese en TyC Sports.

Otra de las dudas seria en el fondo. El chileno, Paulo Díaz sufrió un golpe, y hasta el momento no tendría problemas para integrar el once inicial. Si no llega el central, Gallardo tiene disponible al experimentado Jonatan Maidana, que sabe lo que es jugar este tipo de partidos.