Boca comienza la defensa del título frente a Central Córdoba

Gabriel Vega, el juvenil que se metió en el once inicial para el compromiso por Copa Argentina.

Boca comenzará a defender su título de campeón de Copa Argentina este miércoles desde las 21:10. En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Xeneize se enfrentará a Central Córdoba de Rosario por los 32avos de final buscando avanzar a paso firme, con un equipo muleto entre algunos juveniles, suplentes y titulares.

Sebastián Battaglia confirmó el once inicial que enfrentará al equipo rosarino que actualmente milita en la Primera C. Para este encuentro se dará el debut del paraguayo Oscar Romero. Además, serán de la partida Figal y Gastón Ávila en la zaga central, por lo que habrá muchos cambios con respecto al equipo que empató con Independiente. La sorpresa será la inclusión de Gabriel Vega en el once inicial.

Los once de Boca para enfrentar a Central Córdoba de Rosario: Javier García; Eros Mancuso, Nicolás Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra; Pol Fernández, Esteban Rolón, Gabriel Vega; Óscar Romero; Nicolás Orsini y Luis Vázquez.