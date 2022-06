Sebastián Villa fue citado a indagatoria por la denuncia de abuso sexual

El futbolista Sebastián Villa fue citado a indagatoria en la causa donde se lo investiga por abusar sexualmente de su exnovia, Tamara Doldán. La citación el próximo viernes 24 de junio, en la causa en la que se lo investiga por el presunto abuso sexual con acceso carnal de una joven, ocurrido en junio de 2021.

El delantero colombiano e ídolo xeneize deberá presentarse a las 10.30 en la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, quien lleva adelante la investigación por el abuso sexual de la joven de 26 años. También, la fiscal citó para el martes 21, a partir de las 10.30, a declarar como testigo a Noelia Agustina Cardozo, una joven que participó junto a Villa (26), la denunciante y demás personas de una reunión la noche previa al hecho, detallaron las mismas fuentes.

Sin obligación de decir verdad, el delantero colombiano podrá defenderse de las acusaciones en su contra y, si lo desea, responder preguntas. El 7 de este mes, la fiscal había solicitado la detención del goleador colombiano por considerar que existe peligro de fuga debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa, de 6 a 15 años de prisión, no excarcelable.



Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore, quien consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal González profundizar la investigación. Entre otras diligencias, se ordenó un peritaje sobre las capturas de pantalla aportadas a la causa por la joven denunciante y sobre conversaciones que mantuvo con Villa tras el hecho.

Entre ellas, hay un chat privado en Instagram del 27 de junio del año pasado a las 19.10, que se inicia cuando la joven le dijo "Mirá lo que me hiciste anoche Sebastián", y envía dos fotos de lesiones en su cuerpo. "¿Eso es en la nalga?", le pregunta Villa tras ver las fotos, a lo que la joven responde: "Me duele todo el cuerpo, sabes". "Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso", le propuso Villa y remató con la frase "estoy sorprendido" y luego un emoji de una carita de sorpresa. Ante la propuesta, la denunciante le respondió: "Te tengo miedo, no quiero".





La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía. La víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel. Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

