Peñarol ganó y salió del fondo de la tabla

Peñarol respira. Este lunes, en el cierre de la 7ma. fecha, el equipo de Chimbas venció 3-1 como local a Carpintería y despegó del fondo de la tabla. Luciano Campusano, Matías Ochoa y Rodrigo Galván anotaron los goles del Bohemio que logró la segunda victoria en el torneo de Verano del fútbol casero.

El Celeste de Pocito quedó penúltimo con 3 unidades y deberá acomodarse para no pelear el descenso.

PROGRAMACIÓN DE LA 8VA. FECHA

Miércoles 31 de Agosto

Árbol Verde vs. Alianza

Trinidad vs. San Lorenzo \ Cancha: Sp. Desamparados

Del Bono vs. Sp. Desamparados

Atenas vs. Marquesado

Juv. Zondina vs. San Martín

9 de Julio vs. Unión

Jueves 1 de Septiembre

Carpintería vs. Aberastain

Rivadavia vs. Peñarol

Sarmiento vs. Juventud Unida

Colón Junior vs. Villa Obrera