San Martín: Botinelli cumplió la suspensión y vuelve a la titularidad

En la victoria 4-1 sobre Brown de Madryn Jonathan Botinelli recibió la quinta amarilla y no estuvo ante Atlético de Rafaela (perdió 3-0). El defensor ya cumplió la fecha de suspensión y está a disposición de Antuña para regresar ante Santamarina de Tandil. Encuentro que sufrió una modificación en el horario y ahora se disputará a las 15.45 en el Hilario Sánchez.

Ahora la duda del Purruco es quién saldrá para dejarle el lugar al capitán, Escudero o Aguirre. Esa sería la única modificación que introduciría el entrenador para intentar volver al triunfo y asegurar el puesto de clasificación.

LO QUE LE QUEDA AL VERDINEGRO

Fecha 32 - L vs Santamarina

Fecha 33 - V vs Estudiantes Bs As

Fecha 34 - L vs Atlanta

Fecha 35 - Libre

Fecha 36 - V - Chaco For Ever

Fecha 37 - L vs San Telmo