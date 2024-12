“Las Panteras” se consagraron bicampeones del Torneo Sanjuanino de Básquet, en lo que fue un año con muchos éxitos para todas sus categorías. En comunicación telefónica con Modo Siesta, Luis Bustos, presidente de Urquiza, hizo un balance de la temporada asegurando:

"Ha sido un año bastante exitoso para Urquiza, en el cual cómo comisión directiva nos propusimos como meta buscar hacerlo masivo al básquet al club. Fue un año exitoso para nuestra institución", consideró.

El mandamás del histórico club sanjuanino, contó que este año tuvieron 16 categorías compitiendo en el Torneo del Básquet Sanjuanino, entre las que hay femenino y masculino. Para este 2024 incorporaron varias categorías femeninas

Bustos señaló que el plus que lograron este año fue la extensión de los horarios de entrenamientos, indicando luego que, todas las categorías tuvieron espacios para entrenar durante el día, y no solo en la tarde como pasaba antes, además de sumar dobles turnos y contraturnos.

Para el 2025, una de las más ambiciosas metas es sumar categorías que compitan a nivel nacional. Estas serían sub 15, sub 17 y sub 21, tanto masculina como femenina.

El presidente del histórico club de la provincia expresó: "¿Por qué ir a Urquiza? Bueno, les podemos asegurar que nuestro club, por sobre muchos de la provincia, tiene lo mejor. Gracias a Dios, Urquiza brinda lo mejor en cuanto a tiempo, franja horaria, en proes con conocimiento, además de que en 2025 incorporamos un gimnasio, lo que nos permite que todos los chicos y chicas puedan tener su hora diaria de formación muscular"

Si bien Bustos consideró que a nivel institución deben mejorar, indicó que a nivel provincia debe aumentar la exigencia de competencia. "Si la competencia es buena, el nivel aumenta". Es que desde Urquiza entienden que, si todo el mundo del básquet sanjuanino crece, la competencia aumentará varios niveles, provocando un necesario crecimiento de la disciplina en la provincia.

Sobre lo que le falta a la provincia para ser competitivos en básquet, el presidente de Urquiza señaló que lo que falta es “gente que quiera trabajar con compromiso”.

Por último, Bustos cerró su análisis de la actualidad del básquet sanjuanino: "Cuando no todos los clubes tienen la misma meta se hace muy difícil. No nos sirve ganar por 30 puntos "