¿Qué debe cambiar Scaloni contra México?: esto opinan 9 reconocidos periodistas

El 26 de noviembre a las 16:00, Argentina enfrentará un partido que deberá jugar como si fuera una final si quiere seguir con vida en esta Copa del Mundo. El encuentro será contra México, donde tendrá la oportunidad de cambiar la triste imagen que dejó contra Arabia Saudita. Para este nuevo partido se espera que Scaloni haga algunas modificaciones. Por este motivo, Diario 13 se contactó con 9 reconocidos periodistas para que den su visión sobre los cambios que debería realizar el DT.

Claudio Bonomo

'Para mi deben entrar Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez desde el arranque. De todas formas México no le va a proponer el mismo sistema de juego que Arabia Saudita. La concentración será clave para manejar el partido y sobre todo el resultado. Si Ángel Di María juega las diagonales con sorpresa siempre es una buena opción. Para no deben caer tanto en posición adelantada como sucedió durante el partido anterior'.

Valentín Torres Erwerle

'Personalmente considero que, de cara al partido del sábado ante México, Lionel Scaloni debe hacer algunos retoques en el equipo. Para mí, en vez del 'Papu' Gómez (que hizo un buen primer tiempo ante Arabia Saudita), tendría que ingresar Enzo Fernández. El ex River entró bien el otro día'.

'También creo que probaría a Gonzalo Montiel en reemplazo de Nahuel Molina. Por último y dependiendo del estado físico en el que se encuentre el 'Cuti' Romero, si este no está al 100% para mí tendría que entrar Lisandro Martínez'.

Luz Ochoa

'Para mi principalmente lo que tiene que cambiar Scaloni y el cuerpo técnico, si quiere ganar el partido, es la capacidad justamente de poder mutar incluso cuando ya haya comenzado el partido. Me parece que ahí esta la clave de todo, independientemente del esquema y de los jugadores. Cada selección es distinta, entonces no podes plantear todos los partidos igual'.

'Lo que debe modificar es eso, darse cuenta a tiempo y poder cambiar. Sobre todo lo digo por el partido con Arabia que a la selección le jugaban al offside, adelantaban la última línea y Argentina nunca lo supo cambiar, siguió insistiendo con lo mismo hasta que terminó el partido y no le resultó. Para mi esa es la clave'.

Franco Berardinelli

'No fue el mejor inicio para la Selección, fue una derrota que sigue doliendo y que te genera dudas porque estas obligado a ganarle a México. Después también tenés que superar a Polonia para meterte en octavos sin depender de nadie. El haber perdido con el rival más débil del grupo te genera esas dudas'.

'Creo que contra Arabia los laterales no pesaron, no pasaron al ataque como lo venían haciendo. En vez de jugar pelotas frontales debería haber amagado y lanzar al espacio, jugar al costado para permitir esa ruptura con algún volante que parta más retrasado. Los puntas deberían arrancar paralelos a los defensores, de lateral a lateral. Argentina cayó en la trampa. Los cambios que haría sería el ingreso de Lisandro Martínez por Cuti Romero que no lo vi bien y a esta altura no podés arriesgar nada. El segundo cambio sería sacar a Paredes y poner a Enzo Fernández, el resto lo mantengo'.

Maximiliano Villafañe

'Con respecto al próximo rival de Argentina, es una selección dura como México que es conocida y complicada. Me gustaría ver a Julián Álvarez desde el arranque, creo que merece más minutos en cancha. En el partido frente a Arabia le tocó ingresar y tuvo varias claras. Por supuesto, los goles se hacen y no se merecen pero, es un jugador con un potencial enorme que creo que a Argentina le va aportar mucho'.

'Dybala es otra opción en el ataque. A Di María lo vi desenchufado frente a Arabia al igual que a De Paul. No digo que haya que cambiarlos, pero son jugadores de los que uno siempre espera más. Almada es una opción que me gustaría ver, no desde el arranque pero si para el complemento. Hay que utilizar las piezas que tenemos, en los lugares estratégicos y en el momento justo. Digo esto porque el 'Papu' Goméz frente a Arabia venía haciendo un enorme primer tiempo y en el complemento lo sacaron. Será un rival duro, pero estoy seguro que Argentina se recuperará del golpe sufrido en el debut. Creo en esta Selección y en Scaloni'.

Cristofer Díaz

'Para mi es un tema de convencimiento en un 100%, la cabeza del jugador juega y mucho. Si bien la cuestión anímica tras el partido con Arabia se siente, este grupo puede mucho más y la vara siempre estuvo alta. Me parece que es un tema de convencerse y de corregir errores que dejó claros el partido. Si es por cambios no movería mucho, si utilizaría a Lisandro Martínez en lugar del Cuti Romero'.

'En la zona de los volantes, que para mi ahí esta el tema con la generación y la contención, es un partido más para Mac Allister que para 'Papu' Gómez. Si lo dejaría a De Paul porque me parece que es una pieza clave a pesar de haber tenido un mal partido. No me disgustaría también verlo a Enzo Fernández en lugar de Paredes pero me parece que la estructura va a seguir siendo la misma'.

'A los 3 de arriba hay que seguir apostando, el tema es hacerles llegar la pelota a ellos de otra manera. No cambiaría mucho más en el equipo. Si bien lo vi bien al 'Huevo' Acuña, me gustaría que esté en lugar de Tagliafico dependiendo como sea el partido. Va a ser un partido más veloz con más roce. Dentro del esquema para mi no hay que cambiar mucho'.

Diego Ruiz

'Creo que Scaloni tiene que hacer modificaciones, no hay margen de error porque son dos finales. Si el Cuti Romero no esta bien físicamente debería ingresar Lisandro Martínez que es el cambio natural. En el mediocampo me parece que Enzo Fernández ingresó bien ante Arabia, así que creo que debería ocupar el lugar de Leandro Paredes. Por la banda izquierda trataría de ponerlo a Alexis Mac Allister en lugar del 'Papu' Gómez que si bien no desentonó mucho, creo que tienen características diferentes y Mac Allister puede hacer más daño en cuanto a los pases filtrados y también con la pegada de media distancia'.

'Un cambio de esquema no creo que convenga a esta altura, si bien no fue el mejor partido de Argentina que no supo manejar el partido con Arabia, creo que debe seguir con un 4-3-3 porque es lo que tienen ensayado. Por más que no haya funcionado contra Arabia creo que debe respetarlo a ese esquema. Va a ser un partido difícil porque México necesita sumar después del empate contra Polonia. Tiene jugadores interesantes como Lozano que creo que es el que más le puede hacer daño a Argentina'.

Guadalupe González

'Nos sorprendió la derrota de Argentina por lo que venia sin derrotas y siendo candidata. Lo que no esperábamos es el bajo rendimiento de jugadores claves como De Paul, Romero y Paredes. Será clave que Scaloni de acá al próximo encuentro sepa que modificaciones realizar'.

'Yo jugaría con un 1-4-4-2. Debería ingresar Lisandro Martínez por Romero en la defensa. La clave será el mediocampo. Yo haría jugar doble 5 en el medio Paredes - Enzo Fernández. Adelante dejaría Messi - Martínez'.

Federico Funes

'Después de la derrota ante Arabia Saudita el margen de error es mínimo. Supongo que Scaloni debe estar preocupado porque hay jugadores que no están bien del todo y se noto en los duelos físicos en los manos a mano del debut. Messi no está 100 por ciento y deberá rodearse mejor para sacarle provecho y no dar ventajas. Si él no está del todo bien puede jugar, pero el resto no'.

'Veo como buenas opciones los ingresos de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel por los costados, por Tagliafico, Molina o Romero. Pero es clave la percepción del cuerpo técnico, para saber quienes están del todo bien, física, futbolística y mentalmente'.