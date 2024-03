Se sorteó la Copa Libertadores: River zafó de brasileños en el grupo

En Luque, Paraguay, este lunes 18 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2024. De esta edición participarán 32 equipos, divididos en 8 grupos, con 4 clubes cada uno. River cayó en el Grupo H, con rivales, que a priori, son accesibles, más que nada porque evitó a los brasileños.

El Millonario que es dirigido por Martín Demichelis tendrá que enfrentarse en zona de grupo a Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay. Si bien el conjunto paraguayo y el uruguayo son rivales con historia, no atraviesan el mejor presente, por lo que a priori, no serían rivales complicados para La Banda. Mismo caso que el equipo venezolano. Pero sin duda, el mejor alivio llegó a para los hinchas de la institución de Núñez, cuando zafaron de enfrentarse con equipos brasileños.

San Lorenzo no tuvo tanta suerte: le tocó ir a Brasil contra Palmeiras y otro trayecto XL a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle. La zona F la completa Liverpool de Uruguay. Estudiantes también tiene a un brasileño, Gremio, además de The Strongest de Bolivia y Huachipato de Chile en el Grupo C.

Por su parte, Rosario Central fue al G con Peñarol de Uruguay, Atlético Mineiro de Brasil y Caracas de Venezuela y Talleres al B junto a San Pablo de Brasil, Barcelona de Ecuador y Cobresal de Chile.