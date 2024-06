Alerta en la Selección tras las declaraciones de Messi sobre su lesión

La Selección Argentina venció por 1 a 0 a Chile por el Grupo A de la Copa América Estados Unidos 2024 y clasificó a los cuartos de final. El único tanto del encuentro lo convirtió Lautaro Martínez en el minuto 88. Si bien la victoria tras un duro encuentro se festejó mucho, lo que preocupó en el cuerpo técnico de la Scaloneta son los problemas físicos de Lionel Messi, quien en su primer esfuerzo dentro del campo de juego ya mostró gestos de dolor y en sus declaraciones posteriores, encendió las alarmas.

Durante el cotejo ante los comandados por Ricardo Gareca se lo vio a Leo Messi tomarse el aductor varias veces e inclusive los kinesiólogos lo tuvieron que asistir.

“Ahora voy a ver. Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo, pero bueno, se ganó y es lo importante. En la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”, explicó el futbolista del Inter Miami para explicar sus dolencias ante Chile.

Además, La Pulga reconoció que viene transitando un estado gripal. “Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también”, explicó Leo y agregó sobre la molestia: “No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos”.

Por último, habló sobre la posibilidad de estar en el partido frente a Perú: “Ver cómo se dan estos días, cómo me voy recuperando, pero sí, hoy dimos un paso importante para estar clasificados, pero son muchos partidos seguidos, muchos viajes, empezaremos a pensar en lo que se viene”.