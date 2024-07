Mirá el papelón histórico que hizo Boca ante la CONMEBOL

Recientemente Boca generó un gran escándalo en redes sociales por una grave falla de sus trabajadores. Se trata de que Boca incorporó un total de 4 refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada, en los que gastaron aproximadamente $14 millones de dólares. Sin embargo, no podrán usarlos en el repechaje de Copa Sudamericana ya que enviaron tarde el listado de jugadores a la CONMEBOL.

Minutos antes de las 23:00 el club de azul y oro utilizó sus redes oficiales para publicar un escrito que dejó a todos con la boca abierta. Se trata de que Martínez no podrá utilizar a Tomás Belmonte, Gary Medel, Milton Delgado y Brian Aguirre en los partidos ante Independiente del Valle por la Sudamericana 2024.

El motivo es realmente insólito. Cada club que participe en una competición organizada por CONMEBOL, debe enviar a este ente la lista de buena fe con el nombre de todo los futbolistas que desee tener a disposición para los diferentes cruces. Sin embargo, excusándose en una 'cuestión de diferencia horaria' entre Argentina y Paraguay (donde está la sede del ente), desde Boca comunicaron que no pudieron habilitar a los cuatro futbolistas incorporados.

Cabe destacar que únicamente hay una hora de diferencia entre la nación paraguaya y la argentina, por lo que no se entiende porqué habría esperado hasta último momento para enviar este documento. De esta manera el xeneize no sólo no podrá contar con estos jugadores, sino que también sufrirá las bajas de los convocados por Mascherano a los Juegos Olímpicos. Se trata de Kevin Zenón, Equi Fernández y Cristian Medina, tres habituales titulares.

El comunicado que emitió Boca por la noche del pasado lunes: