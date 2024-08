Los Gladiadores cayeron frente a Egipto y se despidieron de los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina de handball masculino mostró su mejor versión en este certamen, pero no pudieron mantener la intensidad hasta el final. Los Gladiadores se despidieron de los Juegos Olímpicos con derrota 34-27 ante Egipto, que aspira a arrebatarle a Noruega el segundo puesto del Grupo B de París 2024.

No era una cruzada fácil. La Selección Argentina de Handball sabía que lograr puntos en el complicadísimo grupo B de los Juegos Olímpicos iba a ser realmente difícil. Y la despedida, aunque algo dolorosa, demostró que era así. En su último partido de París 2024, Los Gladiadores cayeron 34-27 ante Egipto y se fueron de su cuarta cita olímpica consecutiva.

Con un primer tiempo de muy alto nivel, probablemente el mejor de los Juegos Olímpicos, en el que se fueron al descanso 15-14 arriba, Los Gladiadores luego no pudieron mantenerle el ritmo a Egipto, que sobre el final se cortó en el resultado y terminó imponiéndose con un parcial de 20-12, injusto para lo que había sido el desarrollo del juego. El conjunto africano se subió así al segundo puesto del Grupo B, algo importante para evitar a Dinamarca, gran candidato, en la llave.

El camino de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos 2024

El conjunto argentino había comenzado su participación en el torneo con una derrota ajustada por 36-31 frente a una potencia como Noruega. En la segunda fecha, sería una nueva caída frente a un combinado fuerte como Hungría por 35 a 25, en un partido en el que los dirigidos por Guillermo Milano no pudieron, nuevamente, aguantar la intensidad del buen primer tiempo. El siguiente rival fue Dinamarca, ganador de los últimos tres mundiales y medalla de oro en Río 2016, en un encuentro donde no tuvieron chances, terminaron perdiendo por 38 a 27.

Y antes de su despedida, Los Gladiadores se vieron las caras con los locales, Francia, que son una potencia en este deporte más allá de que no están mostrando un buen nivel en este torneo, también fue una caída por 28-21, que desvaneció las chances del combinado local de pasar de ronda. Y por último, esta derrota ante Egipto por 34-27.

Los Gladiadores

Federico Pizarro y Federico Fernández, dos históricos que se despidieron de la Selección tras los Juegos Olímpicos 2024

Y aunque se va de París sin ningún punto, la Selección Argentina de Handball escribió una nueva página de su historia. Estos fueron los cuartos Juegos Olímpicos consecutivos, los únicos cuatro que disputó desde que el handball entró a los Juegos en Munich 1972 (anteriormente, había habido handball solo en Berlín 1936).

Dos de las caras de esta inolvidable generación fueron Federico Pizarro y Federico Fernández, quienes jugaron los cuatro JJ.OO. y ya habían anunciado que este iba a ser su último torneo con la Selección Argentina. El que por ahora sigue es Diego Simonet, capitán de este equipo y participante de tres Juegos (se perdió Río 2016 por lesión).

Tras el partido, los dos jugadores que ya no vestirán la celeste y blanca hablaron con TyC Sports y dejaron sus sentidas impresiones tras el adiós.

Federico Fernández:

"Es difícil, somos dos personas que le dimos todo a la Selección, casi no faltamos a ningún torneo. Estoy vacío, ya no tengo mucho más para darle. Me hubiera gustado ganar algún partido más".

Federico Pizarro:

"Estoy feliz. Fueron muchos años, muchos viajes, muchas batallas, muchos partidos. Es lógico dar un paso al costado, pero en la Selección ya está. Me parece que es el mejor lugar. Al próximo Juego Olímpico claramente no voy a llegar. Mejor cortar acá, un Mundial más, un Mundial menos, a esta altura no pasaba nada".

Con información de TyC Sports