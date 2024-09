Tras no poder competir por una indisposición, Majo Quiroga llevó tranquilidad: ‘Estoy bien’

La ciclista sanjuanina, Majo Quiroga no pudo competir en los Juegos Paralímpicos París 2024 por una indisposición. Para llevar tranquilidad a todos sus seguidores en la provincia, la deportista de alto rendimiento contó en Modo Siesta que se encuentra bien, acompañada y asistida por un staff de médicos de la villa paralímpica quienes le recetaron reposo.

'Quiero agradecer la preocupación de todos los sanjuaninos que sé que estuvieron todos muy pendientes, por eso muchas gracias. Ahora estoy bien', comenzó contando la corredora de alto rendimiento. Luego especificó que sufrió un desmayo. 'Fue muy feo lo que me pasó, fue una indisposición que nadie se espera que suceda', acotó

Majo atribuye la causa de su desmayo a su ciclo menstrual. 'Estuve muy mal, perdí mucha sangre, y creo que fue por eso', precisó.

De todos modos, la sanjuanina aseguró que se encuentra muy bien, que está muy bien cuidada por el staff de médicos de los juegos. 'Estoy bien, pero en reposo. Me prohibieron levantarme hasta mañana por lo menos, así que tengo que estar tranquila'.

La ciclista indicó que tras no haber podido participar en la competencia quiere pronto volver a tener la chance de competir. 'Me quedé con muchas ganas de correr, me quedé frustrada. Todo deportista quiere competir y nadie espera que le suceda esto, pero lamentablemente ahora me toca esto con lo que nada se puede hacer', señaló.

La deportista sanjuanina y Mica, su compañera no corrieron la contrarreloj en ruta y habían puesto todas sus energías en competir en el pelotón. La idea era no correr la crono y si la ruta, porque es una carrera 'incierta, que no se sabe lo que pueda pasar'. La dupla guardó todo para esa carrera, pero no contaron con se daría la descompensación de la joven Majo.

París, un sueño cumplido

La deportista trató de describir lo que está sintiendo y como está valorando el estar por estos días cumpliendo su sueño. La ciclista no dudó en señalar que con el tiempo valorará con más fuerza todo lo alcanzado por el solo hecho de haber llegado a decir presente en un Juego Paraolímpico. 'Ahora, en estos días, en estos momentos lo único que quiero es lo que quiere todo deportista: competir, competir y darle para adelante'.

Luego agregó al respecto: 'Acá hay muchos países, mucha cultura, muchos idiomas, es una villa paraolímpica, es grandísima y uno aprende un montón de cosas, ve como otros países se preparan y si, son muchas cosas. Sé que muchos quisieran estar aquí, fue un proceso que no fue fácil, por eso que pasen estas cosas es algo que a uno le da mucha bronca'.