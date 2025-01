La triatleta Gisela Suligoy, profesora de inglés y amante del deporte, representó a Argentina en el Mundial Ironman 70.3 realizado en Nueva Zelanda en 2024. Clasificó al evento tras participar en el medio Ironman de San Juan, competencia que considera un gran incentivo para deportistas locales.

"Clasificar es el primer paso de todo lo que se viene", explicó Suligoy, quien equilibra su intensa preparación con sus obligaciones laborales y familiares. “Entrenamos en nuestros tiempos libres, a la noche o los fines de semana. Pero cuando uno ama lo que hace, todo es posible”, señaló la santafesina que hace años adoptó a San Juan como su hogar.

La dedicación de Gisela rindió frutos en Nueva Zelanda, donde logró posicionarse entre el 17% de las mejores atletas de su categoría. “En mi categoría éramos 300 mujeres, y quedé dentro de las primeras 100. Llegué antes que 2000 competidoras. Estoy feliz porque, para nosotros, que no somos profesionales, esto es un logro enorme”, contó emocionada.

La experiencia no estuvo exenta de desafíos logísticos y económicos. “Solo llegar a Nueva Zelanda es un logro. Que llegue la bicicleta, que no se rompa, que no me descomponga la comida… todo eso es parte de la felicidad. Terminar la carrera dentro de las mejores ya es un regalo”, afirmó.

Gisela destacó las cualidades de San Juan como sede de competencias de esta magnitud. “San Juan tiene absolutamente todo para el deporte: paisajes bellísimos, lagos ideales para la natación y rutas perfectas para el ciclismo. Hasta se podría traer un Mundial aquí”, aseguró.

El próximo 6 de abril, participará nuevamente en el medio Ironman local. Aunque no tiene como objetivo principal clasificar a otro mundial, busca superar sus propios tiempos. “Tengo muchos proyectos para 2025, y este año quiero disfrutar más tiempo con mi familia y mi trabajo como profesora”, comentó.

Suligoy, madre de dos hijas y con una familia que incluye a su pareja Miguel Jiménez, resaltó la importancia del apoyo familiar en su trayectoria. “En esta oportunidad, pude llevarlos conmigo al mundial. Vivieron conmigo la ceremonia de apertura, el desfile de las naciones y toda la experiencia. Eso es impagable”, dijo. Para Gisela, el solo hecho de competir en un mundial ya es una victoria. “Estar ahí, representar a mi país y vivir todo esto es una ganancia total. Es un sueño cumplido que me impulsa a seguir buscando nuevos desafíos”.