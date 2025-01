La Liga Federal Argentina de Voley se disputará del 2 al 11 de febrero, por primera vez en San Juan, con la participación de 28 equipos masculinos y 19 femeninos, que buscarán los respectivos ascensos a la Liga Nacional Masculina y la Liga Femenina.

En esta edición, dirán presente clubes de 14 federaciones provinciales: San Juan, Mendoza, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Metropolitana, Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chubut, Santa Cruz y Córdoba.

El presidente de la Federación Sanjuanina de Vóley, Pablo Lueje, habló este jueves sobre el inicio del torneo la Liga Federal Argentina. Destacó, en primer lugar, la confianza que la Federación del Voleibol Argentino depositó en la provincia para albergar la competencia.

"Para nosotros, como federación, es un orgullo poder traer la Liga Federal Argentina a San Juan. Es la primera vez que se realiza aquí y es muy importante para el desarrollo del vóley en la provincia", afirmó Lueje.

El torneo contará con la presencia de 28 equipos masculinos y 19 femeninos, entre ellos los seleccionados argentinos menores de las categorías U17 y U19 en la rama masculina y la U17 en la femenina.

"Estos equipos están usando estas competencias para potenciar su nivel de juego, ya que este año tienen compromisos en mundiales de la categoría en distintos países", agregó Lueje.

Infraestructura y apoyo gubernamental

Desde la Secretaría de Deportes de San Juan, Pablo Tabachnik resaltó el esfuerzo realizado para que la provincia se convirtiera en sede de este evento. "La decisión de traer la Liga Federal llevó mucho trabajo desde octubre y noviembre. Hubo muchas reuniones con la Federación y tuvimos que presentar una propuesta superadora frente a otras provincias que también querían ser sede", explicó.

El respaldo del gobierno provincial fue clave para la obtención del torneo. "Para el gobernador es un placer acompañar esta actividad. San Juan es una provincia con una rica historia en el vóley, con deportistas olímpicos y medallistas mundiales. Poder fomentar y seguir desarrollando este deporte es una de las prioridades de la gestión", subrayó Tabachnik.

Escenarios de primer nivel

El torneo se disputará en escenarios de gran jerarquía, como el Estadio Aldo Cantoni, donde se llevarán a cabo las finales, y el Velódromo, que contará con tres canchas simultáneas. "Tener tres canchas en el Velódromo es un lujo. No en todos los lugares de Argentina se pueden realizar competencias con esta infraestructura", señaló Lueje.

San Juan no es ajena a la organización de grandes eventos deportivos. En julio del año pasado, la provincia fue sede del Campeonato Argentino Nacional Sub 14 y Sub 18, que contó con la participación de 73 equipos. "Ahora serán 47 equipos, pero con una logística de primer nivel que permitirá un desarrollo óptimo del torneo", concluyó el presidente de la Federación Sanjuanina de Vóley.